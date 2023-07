Die Vorschläge für eine Neuorientierung des traditionsreichen Ravensburger Trommlerkorps der Gymnasien haben eine gewaltige Debatte angestoßen — und das so kurz vor dem Rutenfest. Das Troko begrüßt neue Ideen, äußert aber auch deutliche Kritik.

Die ehemaligen Rutenhauptmänner des Trommlerkorps der Gymnasien, Frederik Pferdt (links) und Christian Ehrler, haben mit ihrem Reformpapier eine hitzige Debatte ausgelöst. (Foto: Archiv/Siegfried Heiss )

Zwei ehemalige Rutenhauptmänner hatten in dieser Woche ein brisantes Papier für eine mögliche Zukunft des Trokos vorgelegt. Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete exklusiv. Der Hintergrund ist, dass es dem Gymnasien–Korps dramatisch an Nachwuchs fehlt. Woran liegt das? Die Ex–Hauptmänner Frederik Pferdt und Christian Ehrler schlagen deutliche Veränderungen vor. Verkürzt gesagt: andere Kleidung, andere Musik und Öffnung für andere Schularten und Geschlechter.

Überrascht von Tragweite

Die Aktiven und Ehemaligen des Trokos sowie der Schützenvater reagieren auf Anfrage der SZ relativ gelassen auf diese Ideen. Aber ein bisschen sauer sind sie dennoch. Schließlich habe das Korps bereits von sich aus einen Reformprozess angestoßen. Nun meldeten sich aber Leute zu Wort, die sich im Vorfeld nie eingebracht hätten und ohne Rücksprache an die Öffentlichkeit gegangen seien. Die Gruppe sei überrascht über die Tragweite der Vorschläge, heißt es in einer Stellungnahme: „Ein Teil klingt eher nach der Neugründung einer Trommlergruppe als nach der Reform einer bestehenden.“

Das Troko räumt jedoch auch ein, dass das Interesse der Schüler an der Teilnahme in der Gruppe nachgelassen habe. Daher arbeite man an Veränderungen.

Austausch ist gewünscht

Florian Magdalenc, Vorsitzender des Troko–Fördervereins, sagt: „Ausdrücklich begrüßen wir, wenn Ehemalige konstruktiv an diesem Reformprozess mitwirken möchten.“ Sie sollten ein Teil davon sein. Paul Metzer, Rutenhauptmann 2023, meint: „Wir hätten uns als aktive Oberchargen gewünscht, dass die beiden ihre Ideen erst mit uns besprochen hätten, anstatt sie an die Presse weiterzugeben. Denn gerade der Austausch zwischen Jung und Alt bestärkt uns im Vertrauen, dass wir Hand in Hand die Troko–Familie in die Zukunft führen können.“

Schützenvater Michael Hammer ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass wir eine umfassende Reform umsetzen können, die das Troko wieder attraktiver für die Schüler macht. Wir wollen dabei als Troko erkennbar bleiben und nicht nach einer völlig neuen Gruppe aussehen.“

Verteidiger und Kritiker

Im Hintergrund wird die Debatte offenbar deutlich leidenschaftlicher geführt, vor allem unter Ehemaligen. Bei Schwäbische.de und der „Schwäbischen Zeitung“ meldeten sich eiserne Verteidiger der Tradition genauso wie Kritiker des Status quo zu Wort.

Ein Leser, der nicht namentlich genannt werden möchte: „In Ravensburg gibt es bereits eine Trommlergruppe, in der alle Kinder von Ravensburger Schulen ab der siebten Klasse mitmachen können. Nur die Gymnasiasten meinen, sie wären was Besseres und machen dort nicht mit. Wenn es niemand mehr gibt, der mitmacht, dann stirbt eben was — das kann auch Tradition sein.“

Kritik an der „Arroganz“

Andreas Ege postet auf Facebook: „Sollten erst mal alle von ihrem hohen Ross herunter kommen. Trommler allgemein meinen am Rutenfest immer, wie toll sie doch sind. Und jeder, der nicht dabei ist/war, ist bedeutungslos. Daher interessieren mich diese Gruppen schon lange nicht mehr. Früher habe ich denen immer gerne zugehört und bin hinterher gelaufen, weil es immer toll war. Aber wer mit so einer Arroganz auftritt, braucht sich nicht wundern, dass sich niemand mehr dafür interessiert.“

Jürgen Roth ist anderer Meinung: „Ganz einfach, schafft das Rutenfest doch komplett ab, denn keiner will mehr was mit Tradition zu tun haben, alles muss nur noch gendergerecht sein und ja keine Bevormundung oder Regeln. Am Schluss wird aus dem Umzug noch ein Christopher–Street–Day, mit all den bunten Farben! ...Lasst das Rutenfest, so wie es ist und beginnt endlich mal wieder normal zu denken.“

Vorwürfe gegen die Reformer

Franz Albrecht meint: „Ich kann und will nicht bestätigen, ob das Troko schnöselig, arrogant oder der Trommelsound überholt sei. Das Troko vermittelt stets absolut akkurates Auftreten. Mit seinen Auftritten am Rutenfest zeigt das Troko mustergültiges Verhalten... Es bedarf hierzu keiner .. Reformen, welche die Herren Pferdt und Ehrler beabsichtigen anzustreben. Stattdessen schüren sie durch ihre sogenannten Reformpapiere in den Ravensburger Gymnasien Unruhe und Zwiespalt. Wollen diese neuen Reformer das Troko zu einer Art Sambatruppe a la Karneval in Rio umfunktionieren?“

Dr. Piroska Luka, Mutter von zwei Ehemaligen: „Wenn die Etikette eines traditionsreichen Qualitätsweines benutzt wird, um ein buntes Getränk in einer offenen Flasche zu verkaufen, ist das Betrug am Qualitätswein, dessen Ruf und Tradition eher zerstört als gerettet werden.“