DAV-Triathlontalent läuft unter die Top Zehn

Bei den deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren im Triathlon haben Moritz Speh (Jahrgang 2004) und Miguel Müller Cerqueira (2009) vom DAV Ravensburg teilgenommen. Sie waren bereits zwei Tage vorher ins nordrhein-westfälische Goch nahe der niederländischen Grenze gefahren, um die Schwimm-, Rad- und Laufstrecken rechtzeitig in Augenschein zu nehmen und auch zu testen.

In der Jugend B gingen 59 Athleten an den Start. Sie hatten 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen zu absolvieren. Miguel Müller Cerqueira kam laut Mitteilung rund um Position 30 aus dem Wasser. Durch das Radfahren und den schnellen Wechsel arbeitete er sich bis auf den 18. Platz vor. Durch einen guten Lauf erreichte der junge Ravensburger nach 32:52 Minuten Platz sieben.

Moritz Speh trat die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen bei den Junioren an. Beim Schwimmen kam Speh von den DAV-Trikids nicht an seine bereits gezeigte Leistung heran. Entsprechend herausfordernd war für ihn die Ausgangssituation vor der Radstrecke. Am Ende erkämpfte sich der Ravensburger in 1:00,33 Stunden noch den 26. Platz.