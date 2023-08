DAV freut sich über erfolgreichen Ravensburger Triathlon

Sowohl das Organisationsteam unter der neuen Leitung von Sebastian Hermann als auch die gesamte aktive Mannschaft der Triathleten des DAV–Ravensburgs können eine sehr positive Bilanz aus dem Heimtriathlon rund um das Flappachbad ziehen. Trotz der widrigen Wetterumstände am Vortag war am Samstagmorgen alles bestens für die Wettkampfteilnehmer vorbereitet.

Die junge Mannschaft vom DAV Ravensburg, bestehend aus zehn Trikids, war sehr gut vertreten und sie starteten als erstes beim TWS–Nachwuchs–Cup. Überragend wieder einmal Miguel Müller (Jugend B), der den Sieg bei einer starken Konkurrenz im abschließenden Lauf klar machte. Weitere Ergebnisse: Schüler B: Raphäel Marchand (4.) und Anton Küper (5.). Schüler A: Thora Küper (3.), Elise Marchand (7.), Linus Lantoine (9.), Henry Clemens (11.), Corentin Diesner Kling (13.), Annika Erbelding (2.) und Amelie Lantoine (5.).

Beim bredl–Sprint–Cup der Erwachsenen waren 22 Triathleten des DAV Ravensburg mit dabei. Sie wurden kräftig von den Trikids und dem heimischen Publikum angefeuert, so dass insgesamt auch gute Ergebnisse in den einzelnen Altersklassen erzielt wurden.

Mortiz Speh (1. Platz der AK 20) ist ein klarer Beweis dafür, dass sich Nachwuchsarbeit auszahlt. Er überzeugte mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung der Männer. Weitere Ergebnisse: Jugend A: Aaron Blankenhorn (3.). Junioren, AK 20W: Carla Blankenhorn (4.), Laura Weber (11.). AK 20M: Niklas Müller (6.). AK 25M: Henri Pfeiffer (9.). AK 30M: Christian Maucher (4.), Konstantin Gröner (5.). AK 35M: Arno–Christian Franz (8.). AK 40M: Tomas Szabo (7.). AK 4 M: Patrick Kassner (6.), Ingo Löttrich (8.), Philip Kling (11.), Frederik Popp (13.), Klaus Hügle (17.). AK 50M: Klaus Frick (2.), Oliver Blankehorn (8.). AK 50W: Silvia Blankenhorn (1.). AK 55M: Markus Leibfarth (5.), Klaus Ulmer (11.), Jürgen Deiber (16.). AK 65M: Johannes Dietrich (1.). Ebenfalls am Start war ein ehemaliges Trikid des DAV Ravensburg, Alessa Reiner, derzeit im Tri–Team Freiburg. Sie sicherte sich den ersten Platz in der AK 25W und den vierten Platz der Frauen gesamt.

Die Spitzen–Leistungen von Miguel Müller und Moritz Speh, nicht nur beim Ravensburger Triathlon, sondern die ganze Saison über, sind nun beste Voraussetzungen für die deutschen Meisterschaften der Jugend kommendes Wochenende in Goch.

Weitere Informationen und Aktuelles findet auf www. triathlon-dav-ravensburg.de.