Das sind die Schwerpunkte der Oberschwabenschau 2023

Der Vorverkauf zur Oberschwabenschau hat begonnen. Ab 18. Oktober wird Ravensburg zur Messestadt. Bis Sonntag, 22. Oktober, werden fünf kompakte Messe–Tage erwartet. Mehr als 500 Aussteller kommen nach Angaben der Veranstalter zur Oberschwabenschau und zur parallel laufenden Fachmesse Agraria Oberschwaben auf dem Gelände rund um die Oberschwabenhalle.

Erstmals Kombi–Ticket für Anfahrt mit Bus und Bahn

Das Ticket für die Oberschwabenschau ist in den ersten zwei Vorverkaufswochen günstiger: „Schwabentarif“ nennen es die Messemacher. Wer jetzt online buche, zahle pro Ticket einen Euro weniger, für Erwachsene also zehn statt regulär elf Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Ab 28. September starte dann der reguläre Vorverkauf. Auch während der Messe werden vor Ort Tickets verkauft.

Wer sein Ticket selbst mitbringt, ist immer am schnellsten drin, sagt Stephan Drescher, der Messechef und Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft.

Nach der Online–Buchung kann man die Tickets ausdrucken oder auch den Code auf einem Handy vorzeigen, der am Einlass gescannt wird.

Erstmals wird online auch ein Kombi–Ticket verkauft, das die Anfahrt mit Zügen und Bussen mit dem Messebesuch verbindet. Eine Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Bodo macht das möglich, wie die Veranstalter mitteilen. Das Ticket gilt im gesamten Bodo–Verbund.

Ruhigere Messetage werden unter der Woche erwartet

„Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, hat neben dem günstigen Preis einen zweiten großen Vorteil“, sagt Drescher. „Man vermeidet die Parkplatz–Suche. Tatsächlich könnte das Parken dieses Jahr mühsamer sein als sonst, denn das Angebot an Parkplätzen in der Ravensburger Nordstadt ist sehr begrenzt.“ Wer die Messe gern etwas ruhiger erleben will, soll laut Drescher am besten zwischen Mittwoch und Freitag kommen.

Ein Schwerpunkt der Oberschwabenschau 2023 wird laut Pressemitteilung das Kulinarische, vor allem Anbieter aus der Region seien dabei. An mehreren Orten auf dem Messegelände könne man es sich schmecken lassen oder Produkte kaufen.

Vorträge rund ums Bauen, Sanieren und Heizen geplant

Auffällig: „Diesmal kommen besonders viele Aussteller aus der Region“, berichtet Drescher. „Das liegt sicher auch an der geänderten Dauer: Diesmal sind es ja fünf Messetage statt neun wie bisher. Darum sind ein paar Aussteller nicht dabei, die von weiter weg kamen. Zugleich sind wir nun wieder interessanter geworden für kleinere Anbieter aus der Gegend, denen die neun Messetage bislang einfach zu viel waren.“

Erstmals gibt es auf der Oberschwabenschau 2023 ein Zelt zum Trend–Thema „Do it yourself“ — also zum Basteln und Selbermachen. Neuerungen auch beim Bühnenprogramm: Die Bühne in der Oberschwabenhalle wird dieses Jahr zur Energiebühne. Zusammen mit der Energieagentur Ravensburg und Ausstellern organisiert das Messe–Team dort Vorträge und Events rund ums Bauen, Sanieren, Heizen und Energiesparen. Außerdem wird es dort um Gesundheitsthemen gehen.

Vorführungen von Holzfällern zu sehen

Neu ist auch eine sogenannte Südbühne auf dem Gelände. An zwei Tagen kann man dort Vorführungen von Sport–Holzfällern sehen. Das sei eine junge, hippe Sportart mit einer schnell wachsenden Fangemeinde, teilen die Messemacher mit. Auf der Südbühne gebe es noch mehr forstwirtschaftliche Termine und Infos, beispielsweise eine Modenschau mit praktischer Kleidung für Waldarbeiten, Infos zu Forst–Berufen oder ein Vortrag zu sicherem Sägen mit der Motorsäge.

Auf dieser Bühne werden sich am Samstag außerdem Ravensburger Vereine präsentieren. Am Sonntag ist dort Kinderprogramm, außerdem treten Nachwuchs–Bands auf.

Täglich spielen Musikvereine auf der Oberschwabenschau

In der Sonderschau „Grüner Pfad“ in Halle 9, dort, wo die Landfrauen bewirten, befindet sich laut Pressemitteilung wieder die Grüne Bühne. Zum Mittagessen präsentiert Moderator Dirk Polzin täglich Musikvereine aus der Region und Schlager–Künstler. Auf dieser Bühne wird es auch ums Brotbacken gehen, um neue Bücher und Messe–Aussteller. Die Stadt Ravensburg veranstaltet dort ihren Bürgerempfang mit dem baden–württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk.

Info: Die Oberschwabenschau in Ravensburg dauert von 18. bis 22. Oktober und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Ticketverkauf im Internet unter www.oberschwabenschau.de.