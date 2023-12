Manuel Hagel führt die CDU in Baden-Württemberg und im Landtag, Klaus Holetschek ist Fraktionschef der CSU in Bayern. Am Rande einer Veranstaltung in Bad Wurzach haben sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, was in der Grenzregion der beiden Bundesländer, zum Beispiel im Allgäu, vorhaben. Die wichtigsten Fragen und Antworten aus den beiden Gesprächen zu den Themen Krankenhäuser, ÖPNV, Biosphärengebiet - und das, was die Berliner Ampel aus Unionssicht falsch macht: Ein Überblick.

Woran merken die beiden Unionsmänner, dass eine Landesgrenze durchs Allgäu verläuft? Und stört sie das?

Klaus Holetschek, gebürtiger Niederbayer, sagt: „Als ehemaliger Bürgermeister von Bad Wörishofen habe ich zum Beispiel miterlebt, wie uns die schwäbische Bäderstraße verbindet. Oder später die Gründung der Allgäu GmbH.“ Der Ehinger Manuel Hagel stellt klar: „In den Grenzregionen unserer Länder wollen wir Christdemokraten Hürden abbauen und wo nötig Bremsklötze lösen. CDU und CSU wollen jede Regulierung, die nicht sein muss, aus dem Weg räumen.“

„Ich glaube, dass es ein Grundverständnis für ein gemeinsames Krankenhaus gibt und man das will.“ Klaus Holetschek

Und wie soll dann die Zukunft des Allgäus aussehen? Laut Holetschek müsse man im Allgäu verschiedene Interessen in Einklang bringen. „Der Tourismus ist im Allgäu eine Leitökonomie“, sagt er. Und weiter: „Gleichzeitig dürfen wir auch die hier ansässige Industrie sowie Handwerk und Mittelstand nicht aus dem Auge verlieren. Wir müssen zum Beispiel auch auf Energiepreise und Flächenverfügbarkeit achten.“ Zur Zukunft des Allgäus gehören seiner Auffassung nach Erneuerbare Energien. „Was früher mit einer gewissen Skepsis betrachtet, wurde - etwa die Verspargelung der Landschaft gerade auch bei der Windkraft - wird heute deutlich positiver gesehen.“

„Wenn es um ein Biosphärengebiet geht, darf man nicht einseitig eine politische Wunschvorstellung durchdrücken“ Manuel Hagel

Auch die Frage nach flächendeckender Gesundheitsversorgung ist ein Zukunftsthema: Ist ein gemeinsames Krankenhaus im Westallgäu eine Option?

Die Rotkreuz-Klinik in Lindenberg ist insolvent. Gleichzeitig ist klar, dass die Oberschwabenklinik in Wangen über kurz oder lang einen großen Investitionsbedarf hat. Der ehemalige bayerische Gesundheitsminister Holetschek sagt, dass er in vielen Dingen mit seinem grünen Amtskollegen Manfred Lucha in Baden-Württemberg einig ist. „Augenzwinkernd könnte man sagen, ein großer Unterschied ist, dass er fürs Kiffen ist und ich dagegen“, sagt der CSUler. Was ein gemeinsames Krankenhaus im Allgäu angeht, sagt Holetschek: „Ich glaube, dass es ein Grundverständnis für ein gemeinsames Haus gibt und man das will.“ Als erster Schritt soll ein Strukturgutachten durchgeführt werden. Aber der Bayer warnt: „Ohne die Bürger geht es nicht. Wir müssen sie von Anfang an mitnehmen. In Weilheim/Schongau wollte man anstelle von zwei einen optimierten Klinik-Standort in der Mitte machen. Da gab es dann ein Bürgerbegehren.“ Er spricht sich für eine länder- und sektorenübergreifende Bedarfsplanung aus. Dabei gebe es keine unüberwindbaren Hürden: „Wenn ein Gesetz das nicht hergibt, dann müssen wir es ändern.“

Auch der CDU-Chef Hagel fordert: „Die Landeskrankenhausplanung muss zwingend weiterentwickelt werden.“ Denn: Ein gemeinsames Krankenhaus zu planen und zu bauen, sei „im Moment nicht im ausreichenden Maß umsetzbar“. „Wir wollen mehr Flexibilität um so etwas zu ermöglichen“, sagt er. Und er setzt zur Kritik an: „Lauterbachs Pläne haben durch die NRW-Brille nur große Städte im Blick und sind deshalb ein Angriff auf den ländlichen Raum.“

Wie kann sich der Verkehr in der Grenzregion verbessern?

„Staatliche Aufgabe ist es, das Angebot zu verbessern“, so die Prioritäten von Manuel Hagel. Er meint: „Die Menschen hier sind praktisch genug veranlagt, das zu nutzen, was am geschicktesten ist. Auf der Schiene funktioniert das dann gut, wenn der Zug pünktlich ist, einen Sitzplatz bietet und nicht nur einmal am Tag fährt.“ Kritik übt er am Deutschlandticket. „Das ist in Wahrheit kein Mobilitäts-, sondern ein Sozialprogramm. Diejenigen, die den Zug vorher genutzt haben, nutzen ihn jetzt günstiger.“ Die Gelder sollten stattdessen in den Schienenausbau und einen dichteren Takt fließen, wenn es nach ihm geht. Wenig überraschend sieht das Hagels bayerischer Kollege ähnlich: „Wir müssen zum Teil bei den nicht-elektrifizierten Strecken selber in die Planung einsteigen - gerade im Allgäu - auch, wenn es eigentlich die Aufgabe des Bundes oder Bahn wäre.“

Doch nicht nur die überlastete Allgäubahn, auch die daran gelegenen Bahnunterführungen - etwa in Wangen und Kißlegg - oder die Ortsumfahrungen entlang der B30 scheinen Endlos-Projekte zu sein. „Das Nadelöhr sind die Planungskapazitäten beim Regierungspräsidium“, stellt Hagel dazu fest. „Wir haben ein Regelungsdickicht, das unser Land fesselt. Alles was an unnötiger Regulierung weg kann, muss jetzt auch weg.“ Gemischte Gefühle hat er auch bei Bürgerbeteiligungsverfahren: „Wir spüren es in unseren Dörfern, Gemeinden und Städten doch jeden Tag , dass Minderheiten interessengeleitet die Instrumente der Bürgerbeteiligung zur Verhinderungsdemokratie missbrauchen.“

Wie steht die Landes-CDU zu einem Biosphärengebiet in Oberschwaben?

Der Chef der Grünen im Stuttgarter Landtag, Andreas Schwarz, hat im Sommer im Gespräch mit Schwäbische.de gesagt: „Das Biosphährengebiet kommt.“ Nach Kritik von Landbesitzern und Forstleuten ruderte er zurück.

Sein CDU-Kollege Hagel sagt: „Wir werden so etwas nur beginnen, wenn wissenschaftliche Kriterien und der gesunde Menschenverstand dafür sprechen. Der Wunsch der Menschen vor Ort ist für uns wichtig.“ Allgäu und Oberschwaben heute könnte man nicht mit der Schwäbischen Alb vor 20 Jahren vergleichen. Außerdem dürfe niemand in Stuttgart, wie Hagel sagt, „einseitig eine politische Wunschvorstellung durchdrücken“. Er verweist auf das, was es an Biodiversität, Naturschutz und Tierwohl in Oberschwaben bereits gibt - aber auch auf das Recht auf Eigentum. „Was wir tun, muss am Ende eine Verbesserung bringen. Das Neue muss beweisen, dass es besser ist, als das Bestehende.“