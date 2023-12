Das sind die erweiterten Fahrzeiten der Ravensburger Mobi-Busse

Die zwei Mobi-Kleinbusse in Ravensburg ändern ihre Fahrzeiten und es erweitert sich das Gebiet, in dem sie unterwegs sind. Ab dem 10. Dezember bringen die Busse ihre Passagiere auch ins Sennerbad und nach Hinzistobel, oder holen sie dort ab, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Außerdem fahren die Busse künftig auch samstagabends bis 23 Uhr. Bisher endete das Angebot um 18 Uhr.

Stadt hofft auf Nachtschwärmer in den Mobi-Bussen

Nun könnten auch Bürger nach abendlichem Restaurant-, Kino- oder Eventbesuch mit dem Mobi nach Hause fahren, so die städtische Pressestelle. Das Angebot an Sonntagen wird eingestellt, weil es laut Stadtverwaltung kaum genutzt wurde.

Seit Ende 2022 gibt es das flexible Fahrtangebot in der Ravensburger Innenstadt, das über die App „TWS mobil“ gebucht werden muss ‐ kurzfristig oder bis zu vier Wochen im Voraus. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das insgesamt drei Jahre laufen soll.

Auch Haltestellen in der Altstadt sind dabei

Die Kleinbusse haben acht Sitzplätze und fahren ohne Fahrplan und ohne feste Route auf digitale Bestellung. Sie steuern über 100 virtuelle Haltestellen an. Dazu zählen auch Haltestellen, die von größeren Bussen nicht angesteuert werden können ‐ in der Altstadt gibt es zum Beispiel Haltestellen in der Marktstraße an den Museen oder am Obertor.

Die Fahrt mit einem Mobi-Kleinbus kostet pro Person zwei Euro, auch Monatskarten oder das Deutschlandticket berechtigen zur Fahrt. Weitere Informationen zum Angebot gibt es im Internet unter www.ravensburg.mobi