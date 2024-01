Kriege, Krisen, Kälte: Es fällt vielen schwer, sich in diesen Tagen Lebenslust und Lebensfreude zu bewahren. In schweren Zeiten kann Literatur eine Art Medizin sein. Der Autor Philippe Dijan hat gesagt: „Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler.“Bücher können Trost spenden, sie sind das Ticket für eine Flucht aus der Realität, werden zum Kompass in einer unübersichtlich gewordenen Welt. Doch welche Texte sind ein besonders wirksames Gegenmittel gegen die Zumutungen des Alltags? Wir haben ganz unterschiedliche Leser aus dem Schussental gefragt, welches Buch ihnen am Jahresanfang besonders gut getan hat.

Liebe, Kunst und Humor

Die Empfehlungen, die wir zusammengestellt haben, bilden ein breites Spektrum ab: Es geht um Liebe und Kunst, um Hoffnung, um Humor, um Neugier, Glaube und Selbstzweifel. Und mehrmals geht es um das Meer, in der Literatur das große Bild für das menschliche Leben.

Biografien und Familiengeschichten

Manchmal ist es aber auch eine Biografie oder Familiengeschichte, die ihren Leser nicht mehr losgelassen und begeistert hat. Die Redaktion hofft, dass darunter möglichst viele hilfreiche Tipps sind. Und dass Buchhandlungen wie Apotheken weiterhin gleichermaßen gut funktionieren in Zeiten von Kriegen, Krisen und Kälte.

Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der Technischen Werke Schussental: Weil ich sehr viel Fachliteratur lese, hat mir einer meiner Söhne zwei Bücher zu politischen Themen gegeben. Eines habe ich tatsächlich zwischen den Jahren gelesen. Es heißt „Das Licht das erlosch“ von Ivan Krastev und Stephen Holmes und wurde 2019 veröffentlicht. Darin geht es um das Ende des Kalten Krieges im Jahr 1989 und die irrige Ansicht, dass damit das liberal-demokratische Modell westlicher Prägung alternativlos geworden ist.

TWS-Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm (Foto: privat )

Es thematisiert die Gründe für das Zerbrechen von Demokratien und den Aufstieg von Populisten wie Orban, Kaczynski, Putin, Xi und Trump. Drei Jahrzehnte lang sah sich der Osten gezwungen den Westen zu imitieren und versank in Gefühlen der Unzulänglichkeit, Abhängigkeit und des Identitätsverlustes. Die moralische Glaubwürdigkeit hat das westliche Vorbild aber schon lange nicht mehr, weil es Machtinteressen meistens militärisch beantwortet. Das entstandene Wertevakuum wird von Populisten genutzt. Dies sehen wir auch in Deutschland. In einem Wahljahr wie 2024 ist das Buch eine Empfehlung wert.

Anna Rahm, Geschäftsführerin von „Mit Büchern unterwegs“: Nach „Unschärfe der Welt“ habe ich mich schon wie ein Kind auf den neuen Roman von Iris Wolff gefreut. Mit „Lichtungen“ (Klett Cotta) übertrifft sie meine Erwartungen noch, ein Glück in der Literatur Trost und neue Wege zu entdecken. Das Schicksal meint es nicht immer gut mit den Protagonistinnen in Iris Wolffs Romanen, aber sie finden Lösungen, warten geduldig auf den richtigen Moment und wenden somit ihr Schicksal.

Anna Rahm (Foto: privat )

Der elfjährige Lev ist ans Bett gefesselt, nach und nach erfahren wir wodurch seine Beine gelähmt sind. An seine Seite stellt die Lehrerin ausgerechnet Kato, das Mädchen in seiner Klasse, die von allen gemieden wird um ihm den Schulstoff zu vermitteln. Sie bringt Lev auch einen Kater mit, dem sie eine geheimnisvolle Geschichte andichtet, alles führt zum Trost und zur Besserung von Levs Krankheit. Somit verbindet diese beiden von Kindheit an eine besondere Freundschaft.

Die Öffnung der Grenzen verändert die Lebensentwürfe extrem schnell. Für Lev ist es dennoch überraschend, dass Kato als junge Frau ihren Heimatort im kommunistischen Rumänien mit einem deutschen Fahrradtouristen verlässt. Mit ihm geht sie auf Europareise und lässt Lev erschüttert zurück. Viele Jahre bekommt er Karten von ihr und dann endlich aus Zürich eine mit dem kurzen Satz „Wann kommst du?“. Voller Schönheit und Hingabe erzählt Iris Wolff in ihrem großen neuen Roman von zeitloser Freundschaft und davon, was es braucht, um sich von den Prägungen der eigenen Herkunft zu lösen.

Denise Panic, Friseurin aus Horgenzell: „Frankie“ von Jochen Gutsch und Maxim Leo ist leicht aber tief, zum Lachen schön und zum Weinen traurig. Mit Frankies Geschichte schaffen es die Autoren uns zu zeigen, dass das Leben nicht in jeder seiner Passagen ein Happy End braucht um schön zu sein, was wir voneinander lernen können, wenn wir uns dem Leben frei von Optimierungsprozessen öffnen, wie viel wir gewinnen können, wenn wir ein Miteinander schaffen und dass das Wort „normal“ nichts weiter ist als ein schlechter Witz der Gesellschaft. „Frankie“ ist ein gelungenes Plädoyer dafür, nicht zu verzweifeln, wenn das Leben nicht nach Plan verläuft, sondern darauf zu vertrauen, dass aus unseren tiefsten Tiefen oft großartige Dinge erwachsen. Eine Hommage an die Schönheit des Lebens und an jedwede Art von Freundschaft.

Denise Panic (Foto: privat )

Heike Wagner von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Leiterin des Standortes Weingarten: Ich habe das Buch „Dshamilja“ von Tschingis Aitmatov schon unzählige Male gelesen; über viele Jahre tatsächlich jährlich. Immer wieder entdecke ich neue Aspekte und genieße es, mich in der Lektüre verzaubern zu lassen. Aitmatov versteht es, in eine andere, fremde Welt mitzunehmen, zu berühren, sprachlich Bilder zu malen und den bezaubernden Gesang von Danijar, einer der zentralen Romanfiguren, zum Klingen zu bringen. Der französische Dichter und Schriftsteller Louis Aragon bezeichnete „Dshamilja“ als „die schönes Liebesgeschichte der Welt“. Es ist eine Geschichte der Liebe zwischen Menschen und auch eine Liebeserklärung an die Kunst, den Gesang und die Malerei, und vor allem eine Liebeserklärung an das Leben selbst mit einem tiefen Ausdruck von Liebe, Respekt und Demut vor unserer Mit-Welt.

Heike Wagner von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Leiterin des Standorts Weingarten, (Foto: Michael Rogosch )

Martin Henzler-Hermann, geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde Ravensburg: Mein Lesetipp ist ein Buch, das ich gerade lese: „Die Chronistin der Meere“ von Patrik Svensson (Hanser-Verlag, 2023). Svensson ist Journalist einer südschwedischen Tageszeitung mit einer Liebe zum Meer von Kindesbeinen an.

Martin Henzler-Hermann (Foto: Sylvia Kränkel )

Und um das Meer geht es im Buch. Unter dem Untertitel zum Buch „Über die Tiefe und die Neugier“ verknüpft er Anekdoten, Fakten und Reflexionen zum Thema Meer. Wie ich finde auf gute Art „popularwissenschaftlich“, ich lerne bei der Lektüre. Wenn er beispielsweise beschreibt, dass alles Leben Rhythmus ist (was mir als Laienmusiker sofort einleuchtet), dass bei allen Chaoserfahrungen die Welt/die Schöpfung (meine Deutung) eine im Grunde geordnete ist, dann hat das bei mir tröstliche und hoffnungsstärkende Auswirkungen.

Martin Riethmüller, Geschäftsführer von Ravensbuch/Osiander: Ewald Frie, hat mit „Ein Hof und elf Geschwister“ (C.H. Beck) ein wirklich großartiges Buch geschrieben. Ich bin begeistert! Mir ist keine Branche bekannt, die so eng mit der deutschen Geschichte verbunden ist wie die Landwirtschaft. Wie unheimlich schnell sich hier ein Strukturwandel vollzogen hat, ist beeindruckend und in gewisser Weise auch erschreckend.

Martin Riethmüller (Foto: Karin Volz )

Ewald Frie beschreibt anhand der eigenen Familiengeschichte eindrucksvoll, wie sich die Zeit gewandelt hat. Welche Auswirkungen diese Veränderungen auf das Leben, die Familie, die Arbeit und die Werte hatte und hat. Viele dieser rasanten Veränderungen kenne ich aus Erzählungen meiner Familie. Ein Elternteil ist auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Nun verstehe ich viel besser, wie herausfordernd und teilweise brutal diese Veränderungen in das Leben eingegriffen haben. Das Buch ist ein absolutes MUSS für alle, die sich für die jüngere deutsche Geschichte und gesellschaftliche Veränderungen interessieren. Dass die Landwirtschaft jetzt nochmal so im Fokus steht, hat Ewald Frie letztes Jahr sicher nicht erahnt.

Peter Hellmig, Leiter der Abteilung Kultur und Tourismus der Stadt Weingarten, empfiehlt „Irgendwo. Aber am Meer“ von Arnold Stadler: Arnold Stadler ist der größte lebende Schriftsteller deutscher Sprache. Martin Walser dachte bei der Lektüre von Stadlers Büchern, dass wir beim Lesen empfinden, wir läsen gar nicht mehr in einem anderen Leben, sondern im eigenen. Und das ist bei Stadlers neuem Roman „Irgendwo. Aber am Meer“ nicht nur sehr erkenntnisreich, sondern auch humorvoll.

Peter Hellmig, Kulturamtsleiter Weingarten (Foto: Lea Dillmann )

Er ist ein Meister der Selbstironie und des Selbstzweifels. Ein Schriftsteller erlebt ein Fiasko bei der Einladung zu einer Kulturveranstaltung und sucht danach Erholung in einer Reise nach Griechenland. Es wird eine tragikomische Reise, eine Suche nach unserem Platz in der Welt: Dem Ort, an dem wir - trotz aller Krisen - glücklich sein können. Irgendwo. Aber am Meer.

Arnold Stadlers Bücher gehören zur großen Literatur, weil sie für jeden etwas und zwar ziemlich viel davon bieten: für den oberflächlichen wie für den tiefgründigen Leser, für den Wissenschaftler, aber auch für den Laien, für den Gläubigen, Suchenden und Atheisten. Stadlers Bücher sind im besten Sinne Belletristik, also schöne Literatur, weil sie schön sind. Und das sind sie nicht nur, weil sie unübertrefflich im Stil, sondern weil sie wahr sind.

Silke Pfaller, Leiterin der Volkshochschule Ravensburg: Was bei mir hängengeblieben ist, ist „Hast du uns endlich gefunden“ von Edgar Selge. Die Anekdoten aus seiner Jugend sind teils komisch und spitzbübisch, teils irrwitzig und beunruhigend - immer aber zutiefst menschlich. Als Junge erlebte er gleichermaßen Bildungsbürgertum und vor allem Musik - aber auch Prügel und sexuelle Übergriffe. Auch schildert er, wie seine Eltern noch lange nach der Kapitulation ihr Nazigedankengut gepflegt und damit besonders den großen Bruder zur Weißglut gebracht haben - und umgekehrt er sie, indem er ihnen unangenehme Fragen stellte.

Silke Pfaller, Geschäftsführerin der Volkshochschule Ravensburg (Foto: VHS Ravensburg )

Ich glaube, ich habe verstanden, weshalb Edgar Selge dieser wunderbare tiefgründige Charakterdarsteller geworden ist, den wir auf der Bühne oder im Fernsehen erleben dürfen.

Silke Schöttle, Stadtarchivarin in Ravensburg: Über den Jahreswechsel habe ich „Hoffnung im Alentejo“ von José Saramago gelesen, einen großartigen Roman über den Kampf der Tagelöhner auf den Latifundien des Alentejo gegen Armut und Hunger und für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse unter der Diktatur António de Salazars.

Silke Schöttle ist Leiterin des Ravensburger Stadtarchivs (Foto: Felix Kästle )

Portugal feiert am 25. April 2024 fünfzig Jahre Nelkenrevolution, die das autoritäre Regime Salazars 1974 beendete und den Übergang des Landes zur Demokratie ermöglichte. Grund zur Hoffnung und Grund für eine Würdigung unseres Lebens in Frieden, Freiheit und Demokratie.