Das erste mal seit über 100 Jahren findet in diesem Jahr, vom 30. Mai bis zum 2. Juni, im ganzen Schussental das Landesturnfest statt. Zwar gibt es die Helfer des Veranstalters, dem Schwäbischen Turnerbund und dem Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS), das sind aber noch lange nicht genug - denn es werden an die 200.000 Sportler und Zuschauer erwartet.

Es werden noch 1200 Helfer gesucht

„Insgesamt gibt es Bedarf an ca. 1.800 Helfereinsätzen. Aktuell sind etwa 600 Einsätze besetzt“, schreibt die Stadt Ravensburg auf Anfrage von Schwäbische.de. Allerdings könne eine Person auch an mehreren Stellen helfen.

Da es noch drei Monate bis zum Landesturnfest sind, habe die Stadtverwaltung Ravensburg keine Angst davor, die Veranstaltung nicht stemmen zu können. Sie sei im Zeitplan, doch trotzdem brauche der Turnerbund und der GMS weitere Unterstützung aus Sportvereinen und aus der Bevölkerung. Selbst wenn die rund 1800 Helfereinsätze nicht alle besetzt werden können, würde die Veranstaltung stattfinden.

Zu wenig Volunteers würden bedeuten, dass wohl gewisse qualitative Abstriche gemacht werden müssten, so die Stadt Ravensburg

Das würde beispielsweise bedeuten, dass das Angebot an Veranstaltungen schrumpft.

Können nur Sportler helfen?

Für viele Aufgaben muss man, wie der Turnerbund auf seiner Homepage schreibt, keine sportlichen oder turnerischen Kenntnisse mitbringen. Helfer müssen aber mindestens 16 Jahre alt sein. Die Einsätze nehmen einiges an Zeit in Anspruch. Abgesehen von einigen zweistündigen Kurzeinsätzen, dauern die Einsätze teilweise sechs Stunden oder länger. Es gebe natürlich auch Vorteile eines Helferpostens, die sind unter anderem: Helfer bekommen einen Wertgutschein über 4,50 Euro für die Essens- und Getränkestände sowie ein T-Shirt.

Das Landesturnfest wird das erste sein, das an fünf Orten stattfindet: in Ravensburg, Weingarten, Berg, Baindt und Baienfurt. Es soll es nicht ausschließlich um Turnen gehen. Es sollen eine große Vielfalt an Sportarten geboten werden wie zum Beispiel Leichtathletik-Mehrkämpfe, Schwimm-Fünfkampf, Trampolinturnen, Volleyball oder Aerobic. Mehr als 200 Wettkämpfe werden laut Veranstalter ausgetragen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung als Helfer finden sich im Internet unter www.landesturnfest.org/volunteers