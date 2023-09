Diese Saison haben sich die American Footballer der ifm Razorbacks Ravensburg ganz anders vorgestellt. Sie wollten sich in der German Football League für die Play–offs qualifizieren, den Abstand zu den Topteams verkürzen und ihren Fans attraktive Spiele bieten.

Es wurde allerdings eine Saison des Scheiterns — mit dem Abstieg in die GFL2 als bitterem Höhepunkt. Auf eine mögliche Relegation verzichten die Ravensburger. Es gab mehrere Gründe, weshalb die Spielzeit 2023 zu einer derart großen Enttäuschung wurde.

Die Kadertiefe

Im Nachhinein war das Risiko der Razorbacks zu groß, einzig auf Alexander Kronborg Bjerre als Quarterback zu setzen. Es konnte zwar niemand absehen, dass der Däne mitten in der Endphase der Saison seine sofortige Kündigung einreichen würde. Aber Ravensburg hatte sich bewusst dazu entschieden, keinen echten Back–up zu verpflichten und musste das am Ende teuer bezahlen.

Willem Vancompernolle, eigentlich als Allzweckwaffe in der Offensive wie Defensive geholt und von Haus aus Wide Receiver, musste als Spielmacher einspringen. „Bei den Spielzügen waren uns dann in gewisser Weise die Hände gebunden“, sagt Cheftrainer Sascha Brändle. Lange Würfe waren nicht die Sache des Belgiers Vancompernolle, die Razorbacks mussten fast ausschließlich auf das Laufspiel setzen und waren so leichter ausrechenbar. „In der Offensive waren wir eindimensional“, sagt Abteilungsleiter Frank Kienzle.

Die Verletzungsprobleme

Football ist ein verletzungsanfälliger Sport — aber die Razorbacks hat es in dieser Saison schon sehr schmerzlich getroffen. Die als absoluten Leistungsträger eingeplanten Spieler wie Jax Crawford (Running Back), Jan Grischenig (Wide Receiver) oder Octavian Fanea (Defense Line) verpassten weite Teile der Saison. Beim entscheidenden Spiel in München erwischte es direkt Niklas Herrmann, den Europameister im Flag Football.

„Uns hat die Kadertiefe gefehlt“, muss der langjährige Spieler und frühere Kapitän Sebastian Trabold auch angesichts der Verletzungen gestehen. Immer wieder traten die Ravensburger nur mit einem Rumpfkader an und verloren auch dadurch Spiele wie etwa bei den Saarland Hurricanes. Nachverpflichtete Spieler wie Moritz Hiendleder sorgten zwar für Belebung, aber zu spät.

Das Trainerteam

Die Razorbacks sahen sich mit Sascha Brändle, Clayton Turner, Wojciech Andrzejczak und Mike Gossett an vorderster Front gut aufgestellt an der Seitenlinie.

Doch Andrzejczak verließ die Ravensburger schon früh in der Saison, auch Turner ging, weil ihm ein sehr gutes Angebot aus London vorlag. Brändle musste in der Schlussphase der Saison noch mehr Aufgaben übernehmen, vor allem mit Turner ging jede Menge Expertise verloren.

Falsche Einschätzungen und Entscheidungen

Das 12:52 im ersten Heimspiel gegen den Aufsteiger Ingolstadt Dukes wurde als kleiner Betriebsunfall angesehen, die folgenden knappen Niederlagen gegen die Allgäu Comets und bei den Straubing Spiders etwas schöngeredet. „Wir haben klar gesehen, was wir für Potenzial haben und konnten mitspielen“, sagte Brändle nach dem 21:28 gegen Kempten. Kurz vor Schluss hatte seine Mannschaft zum 21:21 ausgeglichen und noch einmal den Ball bekommen. Doch die Razorbacks gingen zu großes Risiko ein, verloren den Ball und dann noch die Partie.

Auch die knappen Duelle in Kiel und gegen Paderborn verloren die Ravensburger. „Das ist mit ein Grund, weshalb wir jetzt absteigen“, meint Kienzle. Gesprochen wurde öffentlich trotzdem lange weiter über eine mögliche Play–off–Teilnahme. Durchaus sinnbildlich: Vom — neben der Partie gegen Ingolstadt — schlechtesten Spiel der Saison, der 15:37–Niederlage in Marburg, gab es von den Razorbacks keinerlei Aussage oder Nachbericht.