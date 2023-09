Begegnungsstätte, entspannter Ort für Gespräche und Netzwerken: Der FV Ravensburg hat am Samstagvormittag vor rund 100 geladenen Gästen seine neue Lounge feierlich eröffnet. Die rund 1,2 Millionen Euro teure Investition ist jedoch nur der erste Schritt zum neuen Fußballquartier im Wiesental.

Schon vor 15 Jahren kam die Idee zur Lounge auf

Als der Fanfarenzug St. Florian stimmgewaltig zum Ravensburger Heimatlied ansetzt, heben sich auch beim letzten Ravensburger Anhänger die Härchen am Arm. Gänsehautstimmung. Das Bild ist jedoch stimmig — schließlich handelt es sich bei der neuen FV–Lounge um einen Meilenstein des Vereins.

Roland Reischmann, der Vorstand des FV, kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als die Lounge erstmals in die Köpfe der Macher des Vereins kam. Vor 15 Jahren war das. „Es war einer meiner Träume für den Verein“, erinnert sich Reischmann. Eine Herzensangelegenheit.

Neuer Ort für Pressekonferenzen

Die Lounge, die von „Traub Ingenieure.Architekten“ geplant wurde, bietet Platz für 100 Gäste, die sich vor, während und nach dem Spiel vernetzen und austauschen können. Ein Cateringbereich gehört auch dazu.

Ebenso befindet sich in der Lounge die Sprecherkabine. Künftig werden dort Presse– und Videokonferenzen, TV–Spielübertragungen, Besprechungen und Seminare abgehalten.

Zunächst wollte man ein Vereinsheim bauen

Die Ausstattung wurde laut Verein nach den aktuellsten Anforderungen zum nachhaltigen Bauen umgesetzt. Der barrierefreie Zugang erfolgt über einen Aufzug. Die gesamte Fläche im Obergeschoss sowie die Erweiterungsfläche im Erdgeschoss betragen rund 400 Quadratmeter. Im Erdgeschoss unter der Tribüne entstehen Büroräume für Trainer und Funktionäre inklusive Besprechungsraum.

Dabei war die ursprüngliche Idee der FV–Verantwortlichen, ein Vereinsheim zu bauen. Doch der Fußball veränderte sich mit den Jahren und so auch die Anforderungen. „Ein Vereinsheim im klassischen Sinne war dann nicht mehr gefragt“, sagt Reischmann.

1,2 Millionen Euro teures Projekt

So entstand dann die Lounge. Ein 1,2 Millionen Euro teures Projekt, das privat finanziert wurde und durch die Unternehmer Albert Wasmeier (einst geschäftsführender Gesellschafter bei Rafi), Udo Vetter (Vetter Pharma), Helmut Locher (geschäftsführender Gesellschafter bei Cteam) und Roland Reischmann (Modehaus Reischmann) getragen wurde.

„Meine Lebensvision lautet: Miteinander Spaß haben“ Roland Reischmann

Dieses Projekt beim FV Ravensburg sei deshalb nur in Gemeinschaft möglich gewesen. „Da gehören deshalb alle dazu, von den Gesellschaftern bis zur Stadt“, sagt Reischmann.

Nachwuchsförderzentrum befindet sich bereits im Bau

Seit 1975 unterstützt Albert Wasmeier den Verein. „Es war schon damals ein recht gut geführter Verein, allerdings knapp bei Kasse“, erinnert sich der einstige Rafi–Chef. Der soziale Gedanke der Jugendarbeit gefiel ihm und so unterstützte Wasmeier den Verein mehr und mehr. „Der FV ist mir deshalb lieb und teuer geworden“, scherzte Wasmeier deshalb bei der Eröffnungsfeier.

Auch für Udo Vetter besteht der Anreiz für sein privates Engagement beim FV Ravensburg in der Jugendarbeit. „Der Sport fördert die Sozialkompetenz“, sagt Vetter. „Das brauchen wir, um im Oberland erfolgreich zu sein.“ Helmut Locher denkt aber nicht nur an die nun eingeweihte Lounge, sondern auch an die weiteren Schritte, die nun folgen werden, beispielsweise an das sich gerade im Bau befindliche Nachwuchsförderzentrum, das ebenfalls noch in diesem Jahr eingeweiht werden soll. „Das ist die Basis für die Zukunft des FV Ravensburg. Damit haben wir eine starke Position geschaffen“, sagt Cteam–Chef Locher.

Stadt räumt neuem Trainingsplatz Priorität ein

Der dreistufige Plan sehe deshalb vor: Infrastruktur auf Vordermann bringen, Trainingsgelände um einen weiteren Platz erweitern und ein entsprechendes Flutlicht für die Abendspiele zu ermöglichen. Unterstützen soll dabei auch weiter die Stadt Ravensburg. „Der FV hat eine Strahlkraft für die Region“, sagt Baubürgermeister Dirk Bastin. Deshalb sehe die Stadt vor allem im neuen Trainingsplatz eine hohe Priorität, um eben auch die Jugendarbeit weiter zu unterstützen.

Sportlich soll sich der Verein nach dem Wunsch der FV–Macher in dieser Saison stabilisieren, um in den darauffolgenden Spielzeiten auch einmal höhere Ziele anzusteuern. Das werden die Anhänger dann in der neuen Lounge bei jedem Heimspiel von nun an beobachten können.