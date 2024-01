Das Lazarett des EV Ravensburg lichtet sich

Der EV Ravensburg trifft in der Eishockey-Landesliga Bayern im ersten Spiel der abschließenden Halbfachrunde auf den EV Pfronten. Anpfiff ist am Freitag um 20 Uhr in der CHG-Arena in Ravensburg. Die beiden bisherigen Begegnungen mit den Falcons hat der EVR verloren. Im dritten Aufeinandertreffen sollten die Oberschwaben dringend punkten. Die direkten Konkurrenten um die Play-offs waren alle bereits gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte erfolgreich. Entsprechend eng sind die Abstände im Kampf um Platz acht geworden.

Der EVR hatte in den letzten Wochen vor allem mit Ausfällen zu kämpfen. Mit Timo Röder, Jonas Waldherr und Florian Kreft konnten gleich drei Torhüter seit geraumer Zeit nicht mehr mitwirken. Der aus Stuttgart gekommene Andreas Räth hat über die gesamte Weihnachtszeit das EVR-Gehäuse gehütet. Kreft konnte diese Woche immerhin wieder trainieren. Zwar wären auch die U20-Goalies spielberechtigt, doch diese stehen in der Deutschen Nachwuchsliga selbst im Ligenbetrieb. Zur Absicherung hat der EVR mit Thomas Vogt einen fünften Torhüter für das Landesligateam lizenziert.

Modusänderung in der Landesliga Bayern

Ansonsten lichtet sich das Lazarett. Einige Leistungsträger, unter anderem Johann und Alex Katjuschenko, stehen wieder bereit. Pfronten liegt als Fünfter zwar nur zwei Plätze vor dem EVR, hat aber mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto.

Nachdem Vilshofen bereits als Absteiger feststeht, hat die Landesliga den Modus geändert. Anstatt einer Zwischenrunde mit der Gruppe B wird nun eine Halbfachrunde in der Gruppe A gespielt. Dem EVR kommt dies mit wesentlich kürzeren Reisestrecken sehr entgegen. Allerdings haben die Oberschwaben mit Burgau, Sonthofen, Pfronten und Lechbruck die wohl stärkere Gruppe in dieser Runde erwischt.