Die närrischen Tage der Hochfasnet 2024 stehen auch in Ravensburg und Weingarten bevor. Welche Termine es gibt, wann die Stadtverwaltungen wo Straßensperrungen vornehmen lassen und welche Parkmöglichkeiten Besucherinnen und Besucher bei den Narrensprüngen am Fasnetssonntag in Weingarten und am Rosenmontag in Ravensburg haben, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Ravensburg

Mittwoch, 7. Februar: 19 Uhr Maskenbefreien mit Narrenbaumstellen auf dem Gespinstmarkt; Straßensperrungen: Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, kommt es ab 18.30 Uhr rund um den Gespinstmarkt zu Verkehrseinschränkungen. Die Zufahrten von Hochstatt und von der Kirchstraße her sind gesperrt. Die Durchfahrt durch das Obertor ist kurzzeitig nicht möglich. Gesperrt sind auch die Burgstraße und die Marktstraße für die Dauer von rund einer Stunde.

Gumpiger Dunschtig, 8. Februar: ab 9 Uhr Schülerbefreiung an den Ravensburger Grundschulen; 13.30 Uhr Rathaussturm.

Am Bromigen Freitag, 9. Februar, um 18.30 Uhr beginnt der Hemdglonkerumzug in Ravensburg mit den Kindergärten, Grundschulen und der Bevölkerung durch die Innenstadt. (Foto: Elke Obser )

Bromiger Freitag, 9. Februar: ab 13 Uhr Räuberbeutesammeln in der Innenstadt; 18.30 Uhr Hemdglonkerumzug mit den Ravensburger Kindergärten, Grundschulen und der Bevölkerung durch die Innenstadt (Treffpunkt: Obertor); Straßensperrungen: Für den Hemdglonkerumzug werden zwischen 17.45 und 20 Uhr die Unterstadt sowie die Burgstraße, die Marktstraße und der Marienplatz gesperrt. Ebenso gesperrt ist die Durchfahrt des Obertors.

Fasnetssamstag, 10. Februar: 8 Uhr Seelenmesse in der Zehntscheuer; 11 Uhr Narrenverbrüderung am Amtshaus / Rathaus in Weingarten (s. unten).

Fasnetssonntag, 11. Februar: 9.30 Uhr Narrenmesse in der Liebfrauenkirche (zu beachten: Narrengottesdienst wurde von 10 auf 9.30 Uhr vorverlegt).

Rosenmontag, 12. Februar: 10 Uhr Großer Narrensprung in der Ravensburger Innenstadt mit 54 Maskengruppen (Aufstellung: Wangener Straße / Leonhardstraße); Straßensperrungen: Zum Narrensprung am Rosenmontag werden laut Pressemitteilung der Stadt bereits gegen 7.30 Uhr die Zufahrtswege zur Innenstadt und die Innenstadt weitgehend gesperrt. Der Verkehr wird durch Hinweisschilder umgeleitet und kurzfristig durch die Polizei geregelt. Zulieferer für Geschäfte können bis 9 Uhr von der Olgastraße/Meersburger Straße in die Bachstraße einfahren. Busumleitungen: Auch einige Buslinien werden umgeleitet. Die Linie 21 und der Überlandverkehr aus Wangen/Isny fahren ab Betriebsbeginn bis etwa 14 Uhr ab der Haltestelle Wilhelmstraße über die Frauenstraße, die Schlierer Straße, Holbeinstraße zur Abzweigung Hinzistobel und ab dort regulär weiter. Stadteinwärts fahren sie ab der Haltestelle Abzweigung Hinzistobel in die Hinzistobler Straße zur Bedarfshaltestelle Holbeinstraße, Schlierer Straße zur Haltestelle Wilhelmstraße und dann den regulären Weg weiter. Außerdem werden die Taxi-Standplätze auf dem Marienplatz am Rosenmontag stadtauswärts verlegt zur ehemaligen Bushaltestelle Kornhaus. Parkmöglichkeiten: Die Parkhäuser Gänsbühl, Rauenegg und die Marienplatztiefgarage sind geöffnet. Parken kann man auch auf den beiden Kuppelnauparkplätzen sowie auf dem Platz der Oberschwabenhalle.

Fasnetsdienstag, 13. Februar: 19 Uhr Fasnetsverbrennen auf dem Gespinstmarkt; Straßensperrungen: Zum Fasnetsverbrennen ist ab 16 Uhr bis zum Ende des Fasnetsverbrennens der Gespinstmarkt komplett gesperrt. Ab 18.15 Uhr sind die Marktstraße, das Obertor und die Burgstraße kurzzeitig gesperrt.

Weingarten

Mittwoch, 7. Februar: 19 Uhr Brunnenputzete am Plätzlerbrunnen in der Kirchstraße; anschließend ziehen die Gruppe mit ihren Liedern oder Gedichten zum Stadtgeschehen durch die Weingartener Lokalitäten. Wie die Stadt Weingarten mitteilt, ist die Zeit von circa 18.30 bis etwa 20.30 Uhr die Kirchstraße, zwischen der Einmündung Zeppelinstraße und der Wilhelmstraße, gesperrt.

Gumpiger Dunschtig, 8. Februar: ab 8.30 Uhr Schülerbefreiung; 11 Uhr Rathaussturm; 14.30 Uhr Kinderumzug startet in der Wilhelmstraße; danach närrisches Kinderprogramm vor dem Amtshaus und Narrenbaumstellen auf dem Münsterplatz durch die Zimmermänner; 19 Uhr Hemdglonkerumzug von der Wilhelmstraße zum Münsterplatz. Straßensperrungen: Für den Rathaussturm ist ab etwa 10 bis circa 20.30 Uhr die Schützenstraße, die Kirchstraße und die Wilhelmstraße bis zum Broner Platz gesperrt. Ab etwa 14 Uhr wird zusätzlich die Umzugsstrecke für den Kinderumzug kurzzeitig abgesperrt: Untere Gerbersteig - Wilhelmstraße - Karlstraße - Löwenplatz - Gartenstraße - Abt-Hyller-Straße - Münsterplatz - Kirchstraße. Und ab circa 18.30 Uhr wird zusätzlich die Umzugsstrecke für den Hemdglonkerumzug kurzzeitig abgesperrt: Wilhelmstraße - Karlstraße - Löwenplatz - Gartenstraße - Zeppelinstraße - Kirchstraße - Münsterplatz.

Bromiger Freitag, 9. Februar: 9 Uhr Schülerbefreiung der Waldburger Kinder; ab 10 Uhr Geizigrufen der Bockstallnarren in der Innenstadt.

Fasnetssamstag, 10. Februar: 11 Uhr Narrenverbrüderung vor dem Rathaus mit der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, dem Moschtclub aus Weingarten, den Ravensburger Vertretern der Milka und der Schwarzer-Veri-Zunft sowie der beiden Stadtverwaltungen. Straßensperrungen: Von circa 10.45 bis circa 12.30 Uhr ist die Kirchstraße, zwischen der Einmündung Zeppelinstraße und der Wilhelmstraße, gesperrt.

Fasnetssonntag, 11. Februar: 14 Uhr Großer Narrensprung in der Weingartener Innenstadt (Aufstellung: an der Gerbersteige); anschließend närrisches Treiben in der Innenstadt mit viel Musik, Unterhaltung, Essen und Trinken. Straßensperrungen: Ab 10 Uhr ist die Innenstadt (Schützenstraße, Kirchstraße und Zeppelinstraße) gesperrt. Ab 13 und bis circa 16 Uhr wird die komplette Umzugsstrecke für den Verkehr gesperrt: Wilhelmstraße, Karlstraße, Scherzachstraße, Liebfrauenstraße, Gartenstraße, Abt-Hyller-Straße und den Münsterplatz.

Fasnetsdienstag, 13. Februar: 13.30 Uhr Brezelwerfen auf dem Löwenplatz; anschließend kleiner Umzug zum Münsterplatz; 19 Uhr Fasnetsverbrennen auf dem Münsterplatz (Trauerzug der Hästräger startet auf dem Löwenplatz); anschließend Kehraus für alle im Bären. Straßensperrungen: Etwa 15-minütige Sperrung der Kirchstraße zwischen 14.30 und 14.45 Uhr für das Brezelwerfen sowie gegen 19 Uhr für den Trauerzug der Hästräger.

Wie die Stadt Weingarten mitteilt, sollten Bürgerinnen und Bürger beachten, dass es aufgrund der Ortsfasnet vom 7. bis 14. Februar im gesamten Stadtgebiet Weingarten zu Beeinträchtigungen kommen kann.

Die Plätzlerzunft Weingarten lädt nach der Hochfasnet außerdem zum Funkenringwürfeln ins Zunfthaus am Vorderochsen ein. Gewürfelt wird am Funkensamstag, 17. Februar, ab 16 Uhr, und am Funkensonntag, 18. Februar, ab 11.30 Uhr.

Und im April gibt es dann noch das Plätzlertheater „Modenschau im Ochsenstall“ im Gemeindehaus St.-Martin zu folgenden Terminen: samstags am 13., 20. und 27. April jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag, 21. April, um 16.30 Uhr, und am Freitag, 26. April, um 20 Uhr.