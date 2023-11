Das hat es mit Kameras in Ravensburger Straßen auf sich

Die Stadt Ravensburg hat sich für rund eine Million Euro Technik zur Verkehrszählung angeschafft und jetzt erstmals verwendet. Die mobilen Kamera-Systeme zählen Autos, Lastwagen, Busse, Radfahrer und Fußgänger. Insgesamt acht solcher Geräte waren für einige Tage in der Karlstraße und Georgstraße, zwischen Meersburger Straße und Schussenstraße aufgestellt. Sorgen in Bezug auf den Datenschutz der erfassten Personen seien unbegründet, sagt die Stadtverwaltung.

Daten für klimafreundlichere Verkehrsplanung wichtig

Die Technik hat zu 65 Prozent das Bundesverkehrsministerium über das Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ bezahlt. Rund 320.000 Euro musste aber auch die Stadt selbst investieren.

„Kennzeichen und Gesichter sind nicht erkennbar.“ Stadt Ravensburg

Der erste Einsatz dauerte nur rund eine halbe Woche, jetzt werden die Daten analysiert. Langfristig will die Stadt „belastbare Verkehrsdaten in der Innenstadt sammeln und damit auch das Verkehrsmodell optimieren und Projekte besser planen“, erklärt Pressesprecher Timo Hartmann. Bei künftigen Verkehrsprojekten geht es laut Bürgermeister Dirk Bastin auch darum, die Mobilität dabei klimafreundlicher zu machen.

Simulation veränderter Verkehrsströme möglich

Die Zählgeräte werden zunächst in der Innenstadt eingesetzt. Zur Frage, wie die Zählung im öffentlichen Raum mit dem Datenschutz der Passanten vereinbar ist, versichert er, dass die Art der Erfassung datenschutzkonform sei. „Nur die Verkehrsmittelart, also ob es sich um einen PKW, ein Fahrrad, eine Person handelt, wird erfasst“, sagt Hartmann.

Auch der Hersteller Datacollect mit Sitz in Kerpen (Nordrhein-Westfalen) erklärt, dass keine Videoaufzeichnung erfolgt. Eine künstliche Intelligenz erkenne in Echtzeit per Kamera elf verschiedene Objektklassen ‐ vom Fahrrad bis zum Sattelzug. Das System spucke am Ende nur die Zähl-Daten aus.

Für die Umsetzung des Projektes ist in der Verwaltung eine neue Stelle geschaffen worden. Mit einer mitgelieferten Software könne man anhand der gesammelten Daten Veränderungen im Verkehrssystem simulieren, hieß es bei der Entscheidung für die Anschaffung im Technischen Ausschuss. „Damit wir das sauber planen können, brauchen wir Daten, keine gefühlten Wahrheiten“, sagte Bürgermeister Dirk Bastin in dieser Sitzung.

Technik könnte bei Umbauplänen für Karlstraße helfen

Ein Mammut-Projekt in diesem Bereich ist für die Stadtverwaltung der Umbau der Karlstraße am westlichen Altstadtrand. Die heutige Einbahnstraße soll in beide Richtungen befahrbar sein. Ein vorübergehender Umbau der Straße, um dies zunächst einmal zu testen, war lange geplant, wurde von Oberbürgermeister Daniel Rapp aber kürzlich kassiert. Der vorübergehende Umbau koste zu viel, begründete die Stadtverwaltung diesen Schritt. Möglicherweise kann das Projekt jetzt mit der Simulation am Computer vorbereitet werden.

Bis Ende 2024 will die Stadtverwaltung auch alle Busse mit Zählgeräten ausstatten, die erfassen, wie viele Passagiere auf welchen Strecken im Bus unterwegs sind. Bisher kenne man keine genauen Fahrgastzahlen. Sind sie bekannt, könnte man auch den Busverkehr dementsprechend ausbauen.