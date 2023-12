Der Bedarf an Grünem Wasserstoff in Baden-Württemberg wird in den kommenden Jahren stark ansteigen. Aber wo genau?

Das wollte das Umweltministerium wissen und hat berechnen lassen, in welchen Landkreisen die Nachfrage besonders groß ist. Die Zahlen sollen beim Aufbau eines bundesweiten Wasserstoffnetzes helfen.

Warum ist Wasserstoff wichtig?

Wasserstoff gilt als wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Wirtschaft - insbesondere dort, wo sich Prozesse nicht auf elektrischen Strom umstellen lassen. Wasserstoff ist vielseitig einsetzbar, als Energieträger für die Industrie, im Verkehr oder zur Stromgewinnung in Kraftwerken.

Ein Nachteil ist der geringe Wirkungsgrad. Viel Energie geht bei Umwandlung und Transport verloren. Wasserstoff wird mittels Elektrolyse gewonnen, dazu braucht man Strom.

Wie wurde der Bedarf ermittelt?

Das Umweltministerium hatte die Unternehmen im Land aufgerufen, ihre erwarteten Wasserstoffbedarfe zu melden. 474 Meldungen gingen von April bis Oktober ein. Sie zeigen den Bedarf der Industrie und der Energiewirtschaft auf. Für den Verkehrsbereich wurden einschlägige Studien herangezogen.

Auf dieser Basis hat das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) den Gesamtbedarf errechnet - mit dem Ergebnis, dass die Nachfrage größer ist und schneller kommt, als eine vorherige Befragung von 2021 hatte erwarten lassen.

Studienleiterin Maike Schmidt vom ZSW wundert das nicht. „Die vorherige Befragung war vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine und den Turbulenzen, die das an den Energiemärkten ausgelöst hat“, sagt die Wissenschaftlerin im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Unternehmen würden sich immer stärker mit Alternativen zu fossilen Energieträgern beschäftigen.

Wie verteilt sich die Nachfrage der Industrie regional?

Der Bedarf steigt überall im Land. „Baden-Württembergs Wirtschaft ist eben nicht nur auf wenige Zentren verteilt, sondern praktisch in der gesamten Fläche ansässig“, stellt Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) fest. „Dies wird mit der aktuellen Bedarfsanalyse deutlich dokumentiert.“

Es gibt aber markante regionale Unterschiede. Dabei differenziert die Studie zwischen Industrie, Verkehr und Energiewirtschaft. Vor allem die Industrie benötigt schon in den nächsten Jahren viel Wasserstoff. Spitzenreiter im Land ist dabei in nächster Zeit der Ostalbkreis - von dort wird schon für 2025 ein Bedarf von 750 bis 1000 Gigawattstunden gemeldet.

Zum Vergleich: 100 Gigawattstunden entsprechen dem Erdgasbedarf einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern. Studienleiterin Schmidt führt die große Nachfrage auf örtliche Unternehmen der Papierbranche zurück. Diese sowie die Glas- und die Zementindustrie seien dafür ursächlich, dass insbesondere das östliche Württemberg auch in den kommenden Jahrzehnten einen besonders hohen Wasserstoffbedarf hat.

Ab 2035 zieht der Landkreis Heidenheim mit einem Bedarf von bis zu 6000 Gigawattstunden am Ostalbkreis vorbei, was laut Schmidt insbesondere an der Zementin-dustrie dort liegt.

Überdurchschnittlich hohen Bedarf melden auch Nord- und Mittelbaden an. Hier sticht zunächst insbesondere der Ortenaukreis hervor, später auch die Stadt Karlsruhe.

Im Badischen fragen laut Schmidt vor allem Chemie- und Mineralölunternehmen Wasserstoff nach. Vergleichsweise moderat ist die Nachfrage dagegen im Raum Stuttgart.

Die dort ansässigen Unternehmen gerade in den Bereichen Maschinenbau und Metallverarbeitung wollen zwar auch Wasserstoff nutzen, erläutert Schmidt. „Sie machen aber nicht den ganz großen Bedarf aus.“

Und was ist mit den Bereichen Energie und Verkehr?

Das Interesse der Energiewirtschaft an Wasserstoff steigt der Befragung zufolge ab 2032 sprunghaft an. Das fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, ab dem Wasserstoff in großen Mengen via Pipelines in den Südwesten strömen soll. Regional lässt sich die Nachfrage in diesem Bereich aber nicht aufgliedern.

Für den Verkehrsbereich wird die höchste Nachfrage nach Wasserstoff für den Nordwesten des Landes zwischen Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart angenommen. Allerdings macht der Verkehr im Vergleich zu den anderen Nutzungsformen nur einen kleinen Teil der Nachfrage aus.

Warum sind die Daten wichtig?

Der Bund hat im Herbst seine Pläne für ein deutschlandweites Wasserstoffnetz vorgestellt. Dieses Kernnetz ist aber erst im Aufbau. CDU-Vize und Energieexperte Andreas Jung aus Konstanz hat jüngst kritisiert, dass weite Teile des Landes - etwa der Bodenseeraum, der Schwarzwald und die Gegend am Oberrhein - vom Kernnetz nicht abgedeckt werden.

Auch der Verein Unternehmer Baden-Württemberg UBW macht Druck. Eine Anbindung an das bundesweite Pipelinenetz erst nach 2030 sei „viel zu spät“, drängt Hauptgeschäftsführer Oliver Barta. An den Plänen für das Kernnetz wird noch gearbeitet - in die endgültigen Planungen sollen nun die Ergebnisse aus Baden-Württemberg einfließen.

Die Daten sind außerdem die Grundlage für die als Nächstes anstehende Planung regionaler Verteilnetze etwa von Stadtwerken.

Dort, wo der Bedarf nicht anders gedeckt wird, könnte Wasserstoff durch sogenannte Elektrolyseure erzeugt werden, sagt Umweltministerin Walker.

„Die lokale Produktion wird dort gebraucht, wo aufgrund unserer Bedarfsanalysen die Pipelines des Wasserstoffnetzes erst später zu erwarten sind.“ In Berkheim (Kreis Biberach) geht ein regionales Bündnis ein solches Projekt an.

Auch die Ulmer Stadtwerke planen den Einsatz von Elektrolyseuren, denn Ulm ist Teil der „Modellregion H2-Wandel“ im Raum Mittlere Alb/Donau/Ostwürttemberg. Ob eine Erzeugung vor Ort wirtschaftlich ist, hängt davon ab, ob ausreichend Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht.

Außerdem geht es wohl nicht ohne Zuschüsse des Landes - über deren Ausgestaltung sind die Koalitionspartner Grüne und CDU in Gesprächen.