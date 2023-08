15 Grad, Dauerregen und kein Ende in Sicht. Seit dem Rutenfest scheint sich der Sommer auch in Ravensburg vorzeitig verabschiedet zu haben. An manchen Tagen hat sogar das Flappachbad, für viele Schüler sonst der Ferienhotspot schlechthin, geschlossen. Auch einige Aktionen des Ferienprogramms fielen dem schlechten Wetter zum Opfer. Der Einkaufs– und Museumstourismus der Stadt dagegen blüht dieser Tage auf.

Ravensburger Museen mit 50 prozentigem plus im Vergleich zum Vorjahr

Das dem so ist, bestätigt Anna–Maria Barrelmann, stellvertretende Leiterin der Ravensburger Tourist–Info: „Auf jeden Fall steigert ein Nicht–Bade–Wetter die touristische Besucherfrequenz in der Innenstadt.“ Insbesondere die Museen würden vom derzeitigen Regenwetter profitieren. So besuchten das Humpismuseum, das Ravensburger– wie auch das Kunstmuseum in den vergangenen zwei Wochen fast 50 Prozent mehr Gäste, als noch im Jahr 2022 zur selben Zeit.

Schlechtwetterregelung und Temperatursturz auf 21 Grad im Flappach

Anders sieht es im Flappachbad aus: „In den vergangenen Tagen hatten wir nie mehr als 50 Badegäste pro Tag“, berichtet Franz Steiger, Mitarbeiter der städtischen Bäderbetriebe. Negativer Höhepunkt war der 1. August. „Hier hatten wir gerade einmal sechs Badegäste. Da lohnt sich der Betrieb wirklich nicht mehr“, so Steiger und ergänzt:

Bei 15 Grad und Dauerregen machen wir gar nicht erst auf. Franz Steiger

Derzeit greift die sogenannte Schlechtwetterregelung: Bei 15 Grad und Dauerregen bleibt dann das Bad geschlossen. Klart es im Laufe des Vormittags auf, kann bis 19 Uhr gebadet werden. Von bereits 27 Grad habe sich der Weiher mittlerweile auf frühherbstliche 21 Grad abgekühlt: „Regen, Wind und kalte, klare Nächte lassen den Flappach schnell abkühlen“, meint Steiger.

Outdooraktivitäten beim Ferienprogramm müssen ausfallen

Besonders hart trifft das derzeitige Wetter die Schülerinnen und Schüler. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien macht das Wetter den ein oder anderen Höhepunkt der Ferien zunichte. So ist auch das Ravensburger Ferienprogramm betroffen. Unter anderem ausgefallen sind die „Kinderolympiade“ im Flappach, „Klettern am Kletterturm“ und auch „Stand Up Paddling auf dem Bodensee“.

Wetterexperte Roth: „Der Sommer kommt zurück, das verspreche ich“

Schuld an der derzeit eingetrübten Wetterlage sind laut Wetterexperte Roland Roth Nordwestwinde: „Sie bringen feuchte Luft vom Atlantik und kalte Luft aus dem Norden zu uns“, so der Meteorologe der Wetterwarte Süd. „Davor hatten wir eine lange Phase mit Südwestwinden, die uns die Hitze beschert haben.“ Auch ein erstes Fazit zum Juli kann Roth bereits abgeben: „Zu nass und etwa 1,5 Grad zu warm“ sei es gewesen. Immer verglichen mit dem 30–jährigen Mittelwert. Für alle Badefans und Sommerliebhaber hat Wetterfrosch Roth aber gute Nachrichten: „Der Sommer kommt zurück, das verspreche ich.“

Alternativprogramm für Sonnenanbeter

Was aber tun bis der Sommer zurückkehrt? „Unsere Museen haben ein tolles Programm“, wirbt Sabine Mücke, Museumsleiterin im Humpisquartier. Anlässlich des 10–jährigen Jubiläums des Ravensburger Museumsviertels steht außerdem bald die lange Nacht der Museen an (18. August). Und auch das Ravensburger Ferienprogramm biete laut Pressesprecher Timo Hartmann „zahlreiche tolle Aktionen“, die auch bei Regen stattfinden könnten und für die es noch freie Plätze gebe. Ein Gutes hat die feuchte Sommerunterbrechung aber vielleicht doch: Durch die Niederschläge der vergangenen Wochen sprießen in den Wäldern bereits die ersten Pilze. Möglicherweise ein Alternativprogramm für enttäuschte Sonnenanbeter.