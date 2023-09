Daniel Gathofs Formkurve zeigt deutlich nach oben

Mountainbikeprofi Daniel Gathof vom KJC Ravensburg hat sich beim Lotto Thüringen Marathon über den bekannten Rennsteig den Sieg gesichert. Nach durchwachsenen Wettkämpfen in den Wochen zuvor freut sich der Vogt über den Anstieg seiner Formkurve über die 100 Kilometer lange Distanz in Thüringen.

Die technische Strecke durch den Thüringer Wald führte über Höhepunkte wie den Schneekopf und wurde durch starken Regen am Tag zuvor nicht einfacher, sondern eher eine wahre Schlammschlacht. Gathof kam laut eigener Aussage mit den Verhältnissen aber gut zurecht und lag vom Start weg mit an der Spitze des Rennens. Einige Fahrer der Kurzdistanz mischten zu Beginn ebenfalls vorne mit, aber schnell war klar, dass der Sieg nur über den Vogter Mountainbiker führen sollte. Nach 4:33 Stunden gelang dies Gathof auch und sein Fazit fiel entsprechend positiv aus. „Nach vielen harten Trainingsstunden in den letzten Wochen bin ich froh, dass die Leistung wieder passt“, teilt der Profi mit. „Im Juli und August hatte ich einen Hänger und konnte dort nicht zufrieden sein. Die Form scheint nun aber wieder zu stimmen und so kann ich mich richtig auf die kommenden Wettkämpfe freuen.“

Auch sein Neffe Niklas Gathof von der RSV Seerose Friedrichshafen, teilweise in Erfurt zu Hause, stand in Thüringen am Start und setzte sich auf der kurzen Runde über 36 Kilometer durch.