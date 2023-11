Daniel Gathof hat in Ruanda nicht nur sportlich etwas zu feiern

Das Mountainbikerennen Rwandan Epic ist das letzte Rennen dieser Saison für den Vogter Radprofi Daniel Gathof gewesen. Mit seinem niederländischen Partner Bart Classens gewann Gathof das Etappenrennen in Ruanda. Der Vogter Familienvater war aber nicht nur aus sportlichen Gründen erneut in das afrikanische Land gereist. Gathof hatte auch Spenden seines Charityprojekts Shift Up For Rwanda (SUFR) im Gepäck.

Geld für die Schule und Material für den Radsport

Das Projekt hatte Gathof nach seiner erster Teilnahme beim Rennen in Ruanda Anfang 2022 gegründet. Bei seiner erneuten Teilnahme „über die Tausend Hügel Ruandas“, wie Gathof das Etappenrennen beschreibt, ging es dem Mountainbikeprofi also um deutlich mehr als nur den sportlichen Erfolg. Für SUFR galt es, gespendete Fahrräder mitzunehmen. Neben Gathof waren auch fünf Sportler der Twin Lakes Cycling Academy aus Ruanda sowie der Vogter Florian Magdalenc am Start. Die Akademie wird durch SUFR mit Geldspenden für Schulgebühren, aber auch mit Material für den Radsport unterstützt. Gathof und Magdalenc freuten sich, Twin-Lakes-Gründer Florent Nsungemi wieder live zu treffen, eine Woche mit seinen radsportbegeisterten Schülern zu verbringen und gespendetes Material zu übergeben.

Die Anreise verlief laut Gathof holprig, aber die zwei Oberschwaben schafften es schließlich, fünf Räder und viele Ersatzteile sowie Helme nach Kigali zu bringen. Beim Rwandan Epic hatte Gathof mit Bart Classens das klare Ziel Gesamtsieg. Magdalenc fuhr mit Twin-Lakes-Trainer Didier Munyaneza, der vergangenen Sommer auf Einladung von Gathof in Deutschland war. Dazu starteten noch zwei Teams der Cycling Academy. Im mehr als 130 Mann starken Teilnehmerfeld „waren wir somit gut vertreten und die blau-grünen SUFR-Jerseys fielen auf“, meint Gathof zufrieden. Das Rwandan Epic wurde im Zwei-Mann-Teammodus gefahren, fünf Etappen warteten auf die Mountainbiker.

Von Beginn an an der Spitze

Nach einigen Tagen der Eingewöhnung ging es am Mount Kigali mit einem acht Kilometer langen Prolog los. Gathof/Classens schlüpften etwas überraschend direkt ins Gelbe Trikot der Gesamtführenden. „Mit Bart hatte ich einen Partner gefunden, der ähnlich tickt und in Sachen Etappenrennen über viel Erfahrung verfügte“, sagt Gathof. „Wir haben von Beginn an perfekt harmoniert.“

Tag zwei war die 102 Kilometer lange Königsetappe nach Musanze. Es ging vorbei an „atemberaubenden Ausblicken“ (Gathof) in die Heimat der Twin Lakes Cycling Academy. „Das Wetter war top, die Luft aber dünn“, meint der Vogter. Oft ging es auf mehr als 2000 Höhenmeter. Gathof und Classens zogen durch und gewannen auch die Königsetappe mit einem guten Polster auf Rang zwei. Den hielten die beiden Kenianer Bobby Joseph und Ndung’u Wa Keiya, die auch bei der Weltmeisterschaft in Glasgow am Start waren. „Sie haben fahrtechnisch aber zu viele Fehler gemacht“, sagt Gathof.

Munyaneza war der erfolgreichste einheimische Fahrer

Ab der dritten Etappe schlug das Wetter um und es wurde sehr nass. Gathof und Classens fuhren zwar weiter vorne weg, „wir mussten aber auch mit Verstand und Erfahrung“ fahren, meint der Sportler des KJC Ravensburg. Über eine weitere Marathonetappe, einer Cross-Country-Etappe am Fuße des Gorilla Nationalparks und dem Finale über einen Berg mit knapp 3000 Höhenmetern ging es zum Ziel an den Lake Kivu direkt an der Grenze zum Kongo.

Das Leadertrikot ließen sich Gathof/Classens nicht mehr nehmen ‐ nach den fünf Etappen hatten sie fast eine Stunde Vorsprung. Ebenfalls stark zeigte sich das Duo Magdalenc/Munyaneza, das Sechster wurde. Munyaneza war damit der beste einheimische Fahrer. „Das bedeutet in diesem Land viel“, sagt Gathof anerkennend. Viel Freude machte es ihm zudem, den Fortschritt der jungen Sportler der Cycling Academy zu sehen. „Sie haben mit jedem Tag fahrtechnisch und in Sachen Taktik dazugelernt“, meint der Vogter.

Auch wenn es neben dem Rennen nicht leicht war, versuchte Gathof auch ein paar Anweisungen und Tipps zu verteilen. Dass alle seiner Fahrer in den Top Ten landeten und dabei einige Europäer auf besserem Material hinter sich ließen, zeige ihr Potenzial, lobt Gathof. Sehr groß war dazu die Freude bei der Übergabe der Fahrräder. „Und als Titelverteidiger sollte auch klar sein, wo ich 2024 sicher wieder starten werde“, meint Gathof lachend.