DAK hält Beitragssatz 2024 stabil

Gute Nachrichten für die DAK-Versicherten in Ravensburg. Die Krankenkasse hält ihren Beitragssatz 2024 stabil. Das teilt die DAK mit. Der Verwaltungsrat hat am 15. Dezember in Hamburg den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Nach dem Beschluss bleibt der Beitragssatz bei insgesamt 16,3 Prozent. Der Zusatzbeitrag liegt unverändert bei 1,7 Prozent und entspricht damit 2024 dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag aller gesetzlichen Krankenkassen, so die DAK.

„Wir halten den Beitragssatz für 2024 stabil und setzen damit in den aktuellen Krisenzeiten ein Zeichen für Stabilität und Sicherheit“ sagt Ute Spiess-Kaplan, Chefin der DAK-Gesundheit in Ravensburg. Der Haushalt der DAK-Gesundheit hat sich 2023 positiv entwickelt - trotz einer insgesamt angespannten Finanzlage in der Sozialversicherung. „Dank einer soliden und vorausschauenden Finanzplanung können wir unseren Zusatzbeitrag bei 1,7 Prozent stabil halten“, so Spiess-Kaplan. „Wir liegen damit erstmals seit mehreren Jahren wieder genau im offiziellen Durchschnitt aller Kassen.“

Der Haushalt der DAK-Gesundheit wird 2024 ein Volumen von rund 27 Milliarden Euro haben - allein im Bereich der Krankenversicherung. Die DAK-Gesundheit kalkuliert bundesweit für die Behandlung in Krankenhäusern rund 8,8 Milliarden, für Arzneimittel veranschlagt sie rund 4,8 Milliarden und für ärztliche Behandlungen rund 4,3 Milliarden Euro.