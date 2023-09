Corona beschäftigt noch immer die Ravensburger Gerichte

Auch eineinhalb Jahre nach unangemeldeten oder verbotenen Versammlungen in der Ravensburger Innenstadt während der Corona–Pandemie ist die juristische Aufarbeitung noch nicht ganz abgeschlossen. Kürzlich stand eine Frau vor Gericht, weil sie sich gegen eine Personenkontrolle bei einer verbotenen Versammlung gewehrt hat.

Kontrolle eskaliert, Frau will sich befreien

Die nicht vorbestrafte Mutter mehrerer Kinder aus einer Gemeinde im westlichen Kreis Ravensburg soll laut Urteil des Amtsgerichts Ravensburg bei der Auflösung einer verbotenen Versammlung in Ravensburg am 17. Januar 2022 von Polizisten rechtmäßig nach ihren Personalien gefragt worden sein. Da sie sich nach Überzeugung des Amtsgerichts geweigert hat, diese anzugeben und sich der Kontrolle entziehen wollte, durchsuchte die Polizei sie.

Da sie keinen Ausweis dabei hatte, nahm die Polizei die Frau in sogenannten Identitätsgewahrsam. Sie habe aber mehrfach versucht, sich zu befreien. Deshalb sollte sie eine Geldstrafe wegen „Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte“ zahlen. Sie legte Einspruch ein, wurde dann aber vom Amtsgericht Ravensburg zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Gegen dieses Urteil legte sie Berufung ein.

Staatsanwalt hält Fall für selbstverschuldet

Somit landete der Fall nun, eineinhalb Jahre nach dem Vorfall, vor dem Landgericht. Die Anwältin der Frau erklärte, dass ihre Mandantin nicht an der Demo teilgenommen habe, sondern durch Zufall hineingeraten sei und auch die Maßnahmenkritik nicht teile. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal konterte dieses Ansinnen: „Wir sind nicht wegen der Gesinnung Ihrer Mandantin da.“ Die Frau habe die Strafe selbst verschuldet, weil sie ihre Personalien nicht angegeben habe und stattdessen die beschriebene Eskalation herbeigeführt habe.

Noch immer beschäftigen solche Fälle die Justiz. Wie viele Straftaten in Zusammenhang mit den Corona–Demonstrationen begangen wurden, können weder Polizei noch Staatsanwaltschaft Ravensburg ohne Weiteres aus ihren Statistiken herauslesen.

Berfungsverfahren landen am Amtsgericht

Die Gesamtzahl der Verfahren, bei denen die Betroffenen einen Strafbefehl nicht akzeptieren und es dann zu einer Verhandlung in der Regel am Amtsgericht kommt, hält sich allerdings in Grenzen. Eine besondere Belastung durch Verfahren, die mit der Corona–Pandemie zusammenhängen, ist am Amtsgericht nach wie vor nicht zu bemerken, wie Amtsgerichtsdirektor Matthias Grewe erklärt.

Wer wie die kürzlich vor Gericht erschienene Frau das Urteil des Amtsgerichts nicht stehen lassen will, kann die Berufung am Landgericht anstrengen. Knapp ein Dutzend Berufungsverfahren lagen oder liegen noch bei Martin Hussels–Eichhorn, dem vorsitzenden Richter der 5. Strafkammer am Landgericht Ravensburg. Ob die Berufungsverfahren zugunsten des Angeklagten ausgeht, ist vom Einzelfall abhängig. Bei ihm sei in einem Fall die Berufung zurückgenommen worden, sagt Hussels–Eichhorn. Es kann aber auch sein, es bleibt beim Strafmaß, das das Amtsgericht verhängt hatte. Die Verteidigerin der in Ravensburg Angeklagten sagt, sie habe auch schon Freisprüche erzielt.

Anwältin bezeichnet sich als Maßnahmenkritikerin

Die Rechtsanwältin ist für die Verhandlung aus Fürth angereist und sagt in der Verhandlung, dass sie den Corona–Maßnahmen kritisch gegenüberstehe. Sie engagiert sich bei den „Anwälten für Aufklärung“, eine Vereinigung, die sich während der Corona–Pandemie gegründet hat. Die Gruppe forderte 2021 die Abschaffung der Maskenpflicht und vertrat die Meinung, dass die Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie die rechtsstaatliche Ordnung gefährdeten.

Die Anwältin behauptet in Ravensburg außerhalb des Gerichtssaals, dass sich Gerichte zum Teil neuen Studien verschlössen, zum Beispiel solchen, die die Wirksamkeit von Masken zur Vermeidung von Virusinfektioen widerlegten. „Die Gerichte sind nicht bereit, an ihrem Dogma zu rütteln, dass Masken überlebenswichtig waren“, sagte sie.

So reagiert der Direktor des Amtsgerichtes

Der Ravensburger Amtsgerichtsdirektor Grewe will diese Aussage auf SZ–Anfrage nicht kommentieren, erklärt dazu aber: „Bei sich widersprechenden fachlichen Aussagen muss sich ein Gericht letztlich für eine entscheiden. Das ist eine Frage der Beweiswürdigung, die jeder Richterin und jedem Richter obliegt. Vorgaben zu einer Beweiswürdigung im Einzelfall gibt es nicht und darf es nicht geben.“

Die Berufungsverhandlung endete schließlich nach mehr als zwei Stunden und zäher Beratung damit, dass die Angeklagte ihre Berufung auf die Rechtsfolgen des Urteils beschränkte — das hieß, dass der Fall nicht noch einmal aufgerollt wurde, sondern lediglich die Strafe überprüft wurde. „Es ist eine gute Idee, wenn wir auf diese Sache heute einen Deckel draufmachen“, so Hussels–Eichhorn. Der Richter reduzierte die Strafe geringfügig auf 40 Tagessätze zu je 10 Euro, also 400 Euro.