Conny Mayer-Bonde in Beirat der Deutschen Zentrale für Tourismus gewählt

Conny Mayer-Bonde, Dekanin Wirtschaft am DHBW Center for Advanced Studies (DHBW CAS), wurde in den Beirat der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) gewählt. Die DZT vermarktet im Auftrag der Bundesregierung Deutschland als Reiseziel im Ausland. Als Beirätin bringt Conny Mayer-Bonde künftig ihre Fachexpertise als Tourismusprofessorin und ihr internationales Netzwerk in das Beratungsgremium ein. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und leitete von 2016 bis 2023 als Studiendekanin das Studienzentrum Tourismus, Hotellerie und Gastronomie an der DHBW Ravensburg. Sie ist Mitglied im Senat der DHBW und in zahlreichen Branchengremien in Tourismus und Politik sowie international als Gastprofessorin engagiert.