Colic und Schäch führen FV Ravensburg zum Sieg

Was für eine irre Schlussphase! Der FV Ravensburg hat in der Fußball–Oberliga gegen den FC 08 Villingen eine 2:0–Führung verspielt, doch in der Nachspielzeit köpfte Dennis Blaser die Oberschwaben doch noch zum 3:2–Heimsieg. Zeit zum Durchschnaufen gibt es nach dieser anstrengenden Partie aber nicht: Am Mittwoch (19 Uhr) treten die Ravensburger zum Nachholspiel beim SSV Reutlingen an.

Als Schiedsrichter Philipp Hofheinz in die sechsminütige Nachspielzeit bat, nahm der Wahnsinn am Samstag in der cteam–Arena erst seinen Lauf. In der zweiten Minute der Nachspielzeit passte Villingens Ergi Alihoxha auf Samet Yilmaz, dieser überwand FV–Torwart Haris Mesic zum 2:2. „Das war natürlich ein brutaler Nackenschlag“, meinte später Trainer Michael Schilling. Villingens Kapitän Tevfik Ceylan sagte: „Wenn du so zurückkommst, musst du einen Punkt mitnehmen.“ Was wenige Sekunden später folgte, war für Ceylan einfach nur „bitter“.

Villingens Torwart sieht nicht gut aus

Nach dem Anstoß gab es Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Eigentlich nicht sonderlich gefährlich. Doch nach dem langen Ball von Colic in den Villinger Strafraum war Torwart Dennis Klose überhaupt nicht auf Höhe des Geschehens, Blaser stieg hoch und köpfte ins leere Tor zum 3:2 für Ravensburg. „Dennis kann aus jedem hohen Ball etwas machen“, sagte Schilling lachend. Doch das Ende war dieser Treffer immer noch nicht. In der sechsten Minute der Nachspielzeit verpasste Frederick Bruno eine Flanke von Yilmaz, in der Nachspielzeit der Nachspielzeit schoss Ceylan aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei.

Erst danach war endgültig Schluss — und der Jubel bei den Ravensburgern verständlicherweise groß. „Das 3:2 zeigt, was in der Mannschaft derzeit los ist“, freute sich Innenverteidiger Jannik Fippl. „Alle kämpfen füreinander, es passt gerade einfach.“ Für den FV war es in der Oberliga der dritte Sieg in Folge. Zur Wahrheit gehörte am Samstag aber auch: In der ersten Halbzeit hatte Villingen deutlich mehr vom Spiel, nach vorne gab es beim FV zu viele Fehlpässe, ungenaue Zuspiele oder falsche Läufe der Mitspieler. Stark war allerdings die Arbeit im eigenen Strafraum — dort gewann der FV jedes Kopfballduell.

Zwei toll herausgespielte Tore

Offensiv setzte der FV in der ersten Halbzeit zwei Ausrufezeichen: In der 39. Minute brachten die beiden besten Ravensburger ihre Mannschaft in Führung. Felix Schäch kam auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch, am zweiten Pfosten war Colic völlig frei und traf per Flugkopfball zum 1:0. In der 45. Minute gewann Manuel Geiselhart stark den Ball, Daniel Schachtschneider lupfte den Ball über Villingens Tim Zölle zu Schäch. Der nahm den Ball toll an und mit — und traf mit rechts zum 2:0. „In der Kabine war die Stimmung in der Halbzeit natürlich sehr gut“, sagte Schilling. „Aber wir wussten, dass Villingen Mentalität und Qualität hat.“

Und so kam es. Schachtschneider verpasste nach tollem Spielzug über Gabriel Galinec und Schäch das dritte Tor (49.). „Machen wir das, ist das Spiel gelaufen“, meinte Fippl. Stattdessen kam Villingen durch Ceylan auf 1:2 heran (57.). Den Ravensburgern fehlten in der Folge die Entlastungsangriffe, viele Wechsel nahmen den Gästen schließlich ein wenig den Schwung. In den letzten zehn regulären Minuten holte sich der FV durch starke Zweikämpfe die Kontrolle zurück. Tim Lauenroth verpasste die Entscheidung — nach einer dramatischen Nachspielzeit durfte dennoch gejubelt werden. „Die Jungs sind auf dem Zahnfleisch gegangen“, sagte Schilling. „Aber sie haben überragende Moral gezeigt und wir sind jetzt fünf Ligaspiele ungeschlagen. So kann es weitergehen.“

Fußball–Oberliga, 8. Spieltag

FV Ravensburg — FC 08 Villingen 3:2 (2:0). — Tore: 1:0 Ivo Colic (39.), 2:0 Felix Schäch (45.), 2:1 Tevfik Ceylan (57.), 2:2 Samet Yilmaz (90.+2), 3:2 Dennis Blaser (90.+3) — Schiedsrichter: Philipp Hofheinz — Zuschauer: 500 — FV: Mesic — Bleise, Geiselhart, Fippl, Ceko — Jeggle (78. Egle), Galinec (64. Schmidtke) — P. Strauß (68. Lauenroth), Colic, Schäch (83. Zimmermann) — Schachtschneider (76. Blaser).