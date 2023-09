Ravensburg

Christoph Sitta als Vorsitzender wiedergewählt

Ravensburg

Freuen sich über das weiter verjüngte und breit aufgestellte Vorstandsteam (von links): CDU-Kreisvorsitzender Christian Natterer, Christian Ließ, Christoph Lüdtke, CDU-Fraktionschefin Antje Rommelspacher, CDU-Vorsitzender Christoph Sitta, Andreas Tobolski, Teresa Kluger, Daniel Denzler, Lynn Kreher, Christoph Haller, Marion Wick, Bernhard Rückgauer und Kerstin Schmid. (Foto: CDU Ravensburg )

Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Stadtverbandes am vergangenen Donnerstag im Ochsen Hotel am Mehlsack stellte sich der Vorsitzende Christoph Sitta erneut zur Wahl. Mit mehr als 97 Prozent votierten die CDU-Mitglieder erneut für Sitta und brachten so auch den Zuspruch für die Vorstandsarbeit der vergangenen zwei Jahre zum Ausdruck.

Veröffentlicht: 21.09.2023