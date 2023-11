Christkindlesmarkt in der Innenstadt öffnet am 1. Dezember

Der Christkindlesmarkt läutet am Freitag, 1. Dezember, wieder die Vorweihnachtszeit in Ravensburg ein. Mit der Eröffnung um 17.30 Uhr durch Oberbürgermeister Daniel Rapp startet der beliebte Weihnachtsmarkt, der durch seine Beleuchtung entlang des Marienplatzes und der Bachstraße eine besondere Stimmung in die Ravensburger Altstadt zaubert.

Rechtzeitig ist die Fernwärmebaustelle auf dem Marienplatz zu Ende gegangen. Der Christkindlesmarkt findet daher wie gewohnt in der Innenstadt statt. Seit dem Spätsommer ist auch in der Herrenstraße und Kirchstraße keine Fernwärmebaustelle mehr.

Zwischen geschmückten Tannenbäumen, winterlichen Holzfiguren und hell erleuchteten Fensterbänken wird der Ravensburger Christkindlesmarkt bis zum 23. Dezember zu einem Treffpunkt für Groß und Klein. Täglich können Besucher von 11 bis 20 Uhr entlang der Holzbuden schlendern und Kunsthandwerk, Geschenke für die Liebsten und Spezialitäten entdecken.

In der Bachstraße findet parallel auch in diesem Jahr der Reischmann Weihnachtsmarkt statt. Festlich geschmückte Zelte und eine Weihnachtsgastronomie laden zum Bummeln in die Altstadt ein. Der Weihnachtsmarkt in der Bachstraße steht für gelebte Tradition und beherbergt talentierte Kunsthandwerker.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musikauftritten und Tanzaufführungen belebt die Atmosphäre rund um das Rathaus. Auch für die kleinen Besucher ist viel geboten: vom Treffen mit dem Nikolaus und dem Stockbrotbacken bei der Pfadfinderschaft Royal Rangers auf dem südlichen Marienplatz bis hin zu dem größten Adventskalender Oberschwabens am Modehaus Bredl. Neu in diesem Jahr ist das Kinderangebot in der Stadtwerkstatt in der Rosenstraße 13. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können am 9. und 16. Dezember von 12 bis 16 Uhr ihr handwerkliches Geschick beweisen und zusammen mit Handwerkern von Handwerk Pro Ravensburg weihnachtliche Werkstücke und Dekorationen basteln. Anmeldung unter [email protected].

Die Innenstadt ist für alle gut erreichbar. Mit dem Stadtbus Ravensburg-Weingarten ist eine entspannte An- und Abreise garantiert. An allen vier Adventssamstagen kann der Stadtbus in den bodo-Zonen 30 bis 32 zu einem Tarif von einem Euro genutzt werden. Zudem stehen viele Parkmöglichkeiten für PKW zur Verfügung. Das Befahren des Markgeländes ist auf dem Marienplatz bis Donnerstag, 28. Dezember, und in der Bachstraße bis Samstag, 23. Dezember, nicht erlaubt. Zusätzlich wird der Busverkehr bis Donnerstag, 28. Dezember, 16 Uhr umgeleitet.