Christina Lux und Oliver George in der Zehntscheuer

Christina Lux und Oliver George treten am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer auf. Sie spielen ihre „Songs voller Wärme“. Dabei klingen sie manchmal fast wie eine ganze Band, um im nächsten Moment mit nur zwei Gitarren und ihrem Gesang einen tief berührenden, intimen Song zu interpretieren, wie es in der Ankündigung heißt. Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 22 Euro, ermäßigt 20 Euro (Vereinsmitglieder 18 Euro). Vorverkauf in Ravensburg bei der Tourist-Info und der Schwäbischen Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.