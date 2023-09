Christian Segmehl spielt beim Ravensburger Orgelherbst

Der aus dem Landkreis Ravensburg stammende, international erfolgreiche, Saxophonist Christian Segmehl ist am Sonntag, 24. September, zu Gast beim Ravensburger Orgelherbst. Um 17 Uhr spielt er in der Evangelischen Stadtkirche Werke von Bach bis Piazzola, an der Orgel begleitet von Kirchenmusikdirektor Michael Bender. Der Eintritt ist frei.

Segmehl erhielt mehrere Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben. Er absolvierte sein Studium in München und wechselte anschließend ans Conservatorium van Amsterdam. Von 2004 bis 2013 unterrichtete er an den Musikhochschulen Augsburg und Würzburg.