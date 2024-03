Christian Kjellvander tritt mit seiner Band in der Zehntscheuer auf

In der Zehntscheuer Ravensburg geben Christian Kjellvander & Band am Donnerstag, 14. März, ein Konzert. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 18 Euro (zuzüglich Gebühren), an der Abendkassen 22 Euro.

Christian Kjellvander hat mit seinem neuesten Werk „Hold Your Love Still“ sein erstes Soloalbum seit „About Love And Loving Again“ aus dem Jahr 2020 herausgebracht. In dieser Schaffensphase zeigt sich Kjellvander laut der Ankündigung von seiner reflektierenden Seite und erkundet die Herausforderungen einer aufrichtigen Lebensführung, verstrickt in den komplexen Einflüssen des Kapitalismus. Das Album beschäftigt sich demnach mit existenziellen und umweltbedingten Spannungen, wandelt jedoch gekonnt zwischen Stoizismus und Optimismus.