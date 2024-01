Chris Kühn spricht beim Neujahrempfang der Grünen

Die Gemeinderatsfraktion und der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen laden zum öffentlichen Neujahrsempfang am Samstag, 20. Januar, um 14 Uhr in den Schwörsaal ein. Als Festredner konnte Chris Kühn, MdB und Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, gewonnen werden. Kühn spricht zu „Klima- und Umweltpolitik in Bund und Kommunen“.

Laut Anlündigung wird es Gruworte von Oberbürgermeister Daniel Rapp, Manne Lucha MdL, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration sowie MdB Agnieszka Brugger geben.

Musikalisch umrahmt wird der Neujahrsempfang vom Trompetenensemble der Musikschule Ravensburg. Im Anschluss an die Reden laden die Grünen zu einem Glas Sekt oder Orangensaft und lockerem Austausch ein.