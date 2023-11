Ravensburg

Chorsänger gesucht für vorweihnachtliche Bußfeier

Für die Gestaltung der vorweihnachtlichen Bußfeier am Montag, 18. Dezember, um 19 Uhr in der Ravensburger Liebfrauenkirche (in Form eines Taizé-Gebetes) wird ein Sponti-Chor gebildet, der zusammen mit Instrumentalisten für die Musik sorgt (unter anderem Taizé-Gesänge), teilt der Chordirektor mit.

