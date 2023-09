CHG Arena startet am 30. September in die Saison

Die CHG-Arena Ravensburg startet am Samstag, 30. September, in die neue Saison. Das 20. Jubiläum der Eissporthalle wird am Samstag, 9. Dezember, in der CHG-Arena gefeiert. Details zur Geburtstagsfeier werden zeitnah bekannt gegeben.

Ab 2. Oktober findet die öffentliche Laufschule immer montags von 14.30 bis 15.30 Uhr statt. Die Publikumslaufzeiten für die übrigen Tage sind wie folgt: montags bis donnerstags von 8.45 bis 11.45 Uhr, donnerstags von 20.45 bis 22.15 Uhr, freitags von 8.45 bis 11.15 Uhr und von 16.30 bis 17.45 Uhr. Am Samstag können Besucher von 14.15 bis 16.15 Uhr am Publikumslauf teilnehmen, gefolgt von der Eisdisco von 19.30 bis 23 Uhr. Sonntags hat die Eissporthalle jeweils von 9.45 bis 11.15 Uhr und von 14.15 bis 16.45 Uhr für Besucher geöffnet.

