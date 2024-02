Charlotte Gneuß liest aus ihrem Buch „Gittersee“

Charlotte Gneuß kommt am Mittwoch, 21. Februar, in den Schwörsaal nach Ravensburg. Um 19 Uhr präsentiert sie auf Einladung der Buchhandlung Ravensbuch ihren erfolgreichen Roman „Gittersee“. Die Moderation übernehmen Schüler und Schülerinnen des Albert-Einstein-Gymnasiums.

Der Dresdner Vorort Gittersee ist titelgebend für Charlotte Gneuß’ literarisches Debüt, das ins Jahr 1976 führt und von einer Welt erzählt, die es nicht mehr gibt. Karin ist 16, hütet ihre kleine Schwester und hilft der renitenten Großmutter im Haushalt, die ihrer Zeit als Blitzmädel hinterhertrauert. Karins Vater verzweifelt an der Reparatur seines Škodas wie an der des Familienlebens, und ihre Mutter würde am liebsten ein anderes Leben führen. Und Karin ist verliebt: in ihren Freund Paul, der im Schacht bei der Wismut arbeitet. Als Paul zu einem Ausflug aufbricht und nicht mehr zurückkommt, gerät Karin Welt aus den Fugen.

Charlotte Gneuß, 1992 geboren, studierte Soziale Arbeit, literarisches sowie szenisches Schreiben und gab die Anthologie „Glückwunsch“ heraus. Ihr Roman „Gittersee“ stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 und wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung sowie dem ZDF-„Aspekte“-Literaturpreis ausgezeichnet. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 12 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei RavensBuch, in allen Osiander Buchhandlungen, unter osiander.reservix.de/events und an der Abendkasse.