Wer die Schlierer Straße vor oder nach der Haarnadelkurve am Ortsausgang in Richtung Hirscheck überqueren will, braucht Geduld. Und Mut. Denn der gesamte Verkehr, der derzeit aus Wangen kommt, fährt dort in die Stadt. Das liegt an einer Umleitung wegen der einseitigen Sperrung in der Wangener Straße. Fußgänger, auch Schulkinder, müssen über die Straße gehen, um die Bushaltestellen Brunnenhäusle oder Schlierer Straße zu erreichen. Höchste Zeit für eine oder zwei Zebrastreifen, finden Oststadtagendagruppe und CDU. Doch die Stadtverwaltung stellt sich quer.

Stadt hat Wunsch schon vor Umleitung abgelehnt

„Wir stellen schon seit einigen Jahren die Forderung an die Stadt“, sagt die Sprecherin der Oststadt-Agendagruppe Christine Weiss. Der kritische Abschnitt liegt ihrer Schilderung zufolge zwischen den Bushaltestellen Brunnenhäusle und Schlierer Straße, also im Bereich vor und nach der Haarnadelkurve. Denn auf der Innenseite der Kurve gibt es keinen Gehweg, so dass Fußgänger gezwungen sind, die Straßenseite zu wechseln ‐ ohne Fußgängerampel oder Zebrastreifen.

Die Stadt habe den Wunsch aber in der Vergangenheit immer abgelehnt mit Verweis auf die Rechtslage, denn ein Zebrastreifen komme kurz nach einer Kurve für die Autofahrer zu überraschend.

CDU sieht wachsenden Bedarf durch neue Wohnungen

Jetzt springt der CDU-Stadtverband den Oststadt-Anwohnern zur Seite, weil die Gefahr durch die vielen Autos auf der Umleitungsstrecke gewachsen ist. Der Stadtverbandsvorsitzende Christoph Sitta hält mindestens eine provisorische, besser aber noch eine dauerhafte Lösung für wünschenswert.

Ein offizieller Wegweiser am Brunnenhäusle zeigt für Wanderer an, dass sie an dieser Stelle die Straße überqueren sollen. Doch dort gibt es weder eine Ampel, noch einen Zebrastreifen. (Foto: Lena Müssigmann )

Denn seiner Beobachtung zufolge leben in dem Wohngebiet rund um besagte Stelle nach einem Generationswechsel bei den Besitzern und Neubauten jetzt wieder mehr Familien mit Kindern, die die Bushaltestellen nutzten. Auch um das Naherholungsgebiet Schwarzwäldle zu erreichen, empfiehlt ein offizieller Wegweiser die Querung der Schlierer Straße ohne Ampel oder Zebrastreifen auf Höhe des Brunnenhäusle.

So begründet die Stadt ihre ablehnende Haltung

Der CDU-Stadtverband hat die Forderung an die Stadtverwaltung gestellt. Doch Ordnungsamtsleiter Alfred Oswald sieht keine Möglichkeit, einen Zebrastreifen anzubringen ‐ aus folgenden drei Gründen:

Erstens sei es rechtlich nicht zulässig, einen Zebrastreifen in der Einfahrt zum Brunnenhäusle enden zu lassen, weil auf der dortigen Straßenseite ein Gehweg fehle. „Das wäre ein Gefahrenpunkt und kein Schutz für Fußgänger“, schreibt Oswald an die CDU.

Zweitens: An der Stelle sei es zu dunkel für einen Zebrastreifen.

Drittens: Während der Umleitung könne nicht auch noch die Schlierer Straße gesperrt werden, um einen Zebrastreifen anzubringen.

CDU-Mann Sitta verweist auf „reale Gefahr“

Für Sitta ist die Antwort unbefriedigend, weil ihm der Wille zu einer Lösung im Sinne der Fußgänger fehlt.

Er schreibt Oswald: „Die These, ein Fußgängerüberweg sei ein Gefahrenpunkt, halte ich für gewagt.“ Wer am Brunnenhäusle die Straße quere, wolle nicht entlang der Schlierer Straße weitergehen, sondern die Treppenverbindung weiter bergauf oder bergab nutzen. Die „reale Gefahr“ bestehe darin, dass es eben keinen Zebrastreifen gebe, so Sitta.

Tempo 30 endet kurz vor der Bushaltestelle

Die Beleuchtung ließe sich verbessern, meint der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Und wenn man die Markierungsarbeiten zur richtigen Zeit mache, seien die Auswirkungen auf den Verkehr überschaubar, meint er. Sitta bittet Oswald, die Möglichkeiten noch einmal zu prüfen. Die CDU behalte sich vor, dass die Gemeinderatsfraktion einen Überweg offiziell beantragt.

Was die Stadtverwaltung im Sinne der Fußgänger schon getan hat: Rund um die Haarnadelkurve gilt jetzt Tempo 30 statt 50 für die Autofahrer ‐ allerdings endet dieses Tempolimit kurz vor der Haltestelle Brunnenhäusle. Wo die Fußgänger über die Straße gehen, dürfen die Autos wieder Gas geben. Noch bis kurz vor Weihnachten wird der Verkehr über die Schlierer Straße umgeleitet.