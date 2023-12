CDU Taldorf nominiert Kandidaten zur Kommunalwahl 2024

Als einer der ersten CDU Ortsverbände im Landkreis Ravensburg hat die CDU Taldorf die Kandidaten der Ortschaft zur Kommunalwahl 2024 nominiert, wie der Ortsverband in einer Pressemitteilung schreibt. Der Vorsitzende Manfred Büchele dankte in seiner Begrüßung den Bewerbern für ihre Bereitschaft, den mutigen Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen und sich aufstellen zu lassen. Unsere Demokratie brauche mehr denn je Menschen, die nicht nur kritisch kommentierend das Geschehen beobachten, sondern sich aktiv und nachhaltig konstruktiv für das Gemeinwohl einsetzen wollen, so Büchele.

Der Vorstand der Taldorfer CDU war erfreut, eine komplette Kandidatenliste präsentieren zu können. Neben aktiven, nochmals kandidierenden Ortschaftsräten sind etliche neue Gesichter vertreten, die neue Impulse einbringen können. Für den Ortschaftsrat Taldorf haben sich für den Teilort Oberzell zur Wahl gestellt: Lynn Kreher, Dagmar Neuburger, Andy Lutz, Markus Petretti, Klaus Kohlmann, Christian Metzler und Domenic Leser, für den Teilort Taldorf: Susanne Knisel-Schmeh, Elmar Bulling und Werner Leibinger, für den Teilort Bavendorf: Christiane Kopp, Joseph Bentele, Jochen Ott und Björn Schmidt. Als Versammlungsleiter konnte der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Ravensburg Christoph Sitta die einstimmige Wahl aller Bewerber feststellen. In der Listenaufstellung setzt der Ortsverband jeweils die weiblichen Kandidaten an die Spitze, um gerade auch Frauen zur Kandidatur zu ermutigen.

Mit ihrer Kandidatur geben die Bewerber ein deutliches Votum an die Stadt für den Erhalt der Ortschaften mit ihren Ortschaftsräten. Für die unechte Teilortswahl müsse im Gemeinderat gekämpft werden. Für diesen wurden aus Taldorf vornominiert: Lynn Kreher, Dagmar Neuburger, Elmar Bulling und Manfred Büchele.

Als Ehrengast gab Landtagsabgeordneter und Gemeinderat August Schuler in seinem Referat einen Ausblick auf die Kommunalwahl und die vielfältigen Herausforderungen für Ravensburg mit seinen Ortschaften in der kommenden Wahlperiode. Die CDU möchte nach dem Motto „Miteinander die Zukunft gestalten“ die Bürger mit ihren Anliegen mitnehmen. Sie stehe dabei für Selbstverantwortung der Bürger bei deren Bestreben und weniger Bevormundung.