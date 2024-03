41 Frauen und Männer aus der CDU bewerben sich für den Gemeinderat Ravensburg. Mit der abschließenden Gesamtnominierung durch den Stadtverband konnte die CDU Ravensburg laut Pressemitteilung die Phase der Nominierungen für die Kommunalwahlen im Juni 2024 abschließen. Zentrales Ziel sei es, im Gemeinderat wieder die stärkste Fraktion zu stellen.

Drei Bewerber kandidieren erstmals

Erstmals für den Ravensburger Gemeinderat kandidieren Tobias Weiß, Alexander Jäger und Benedikt Braun. Julia Bentele aus Schmalegg, Christina Comanescu, Lukas Eggert und Vitus Leibfarth möchten Ansprechpartner für die jüngere Generation sein und deren Anliegen in der Ravensburger Gemeinderat tragen.

Wirtschafts- und Finanzexpertise bringen laut Pressemitteilung Bettina Wolf, Manfred Schöner und Monika Schäfer mit. Frieder Wurm und Daniel Denzler sprechen sich für eine ganzheitliche Entwicklung der Stadtviertel aus.

Ganztagesanspruch an Grundschulen

Antje Rommelspacher, Kerstin Schmid und Anna Klaus sei es wichtig, für Familien und Bildungseinrichtungen in Ravensburg und seinen Ortschaften die richtigen Rahmenbedingungen zu bieten. Im Hinblick auf den Ganztagesanspruch an Grundschulen ab dem Jahr 2026 plädierten Rolf Engler und Winfried Leiprecht dafür, dass die Vereine und Musikschule in das Ganztagesangebot integriert werden und die Kinder auf diese Art einen wichtigen Ausgleich im Alltag erfahren.

Christoph Lüdtke und Christoph Sitta wollen das Sicherheitsgefühl bei Bürgern und Besuchern der Stadt Ravensburg stärken: „Wir müssen bei Projekten wie dem Schussenpark das Themenfeld der städtebaulichen Kriminalprävention mitdenken.“

Das sind die 41 Kandidatinnen und Kandidaten