Die Schranken an den Parkplätzen auf der Ravensburger Kuppelnau sollen sofort geöffnet, das Parken dort wieder kostenlos werden. Das fordert zumindest CDU-Stadtrat Rolf Engler.

Grund: Durch den Weihnachtscircus auf dem Oberschwabenhallengelände sind kostenfreie Parkplätze ausgerechnet in der für den Innenstadthandel so wichtigen Vorweihnachtszeit stark eingeschränkt. Da viele Autofahrer den Bechtergarten und den Scheffelplatz wegen der vier Euro Parkgebühr weiterhin meiden würden, sei die Kuppelnau „höchstens zu einem Drittel voll“, meint Engler.

Öffnung wäre höchstens bis Mitte Januar

Was erschwerend hinzukomme: Bis Heiligabend gebe es auf dem Platz einen Christbaumverkauf, der die Anzahl der kostenfreien Parkplätze noch weiter verknappe, meint Engler. Die Tatsache, dass die Autofahrer nach wie vor nicht auf die kostenpflichtige Kuppelnau ausweichen würden, müsse die Stadtverwaltung endlich einsehen, fordert der CDU-Politiker.

„Es wäre ja ein Leichtes, wenigstens die Schranken zu öffnen und das entsprechend zu kommunizieren, bis die Zirkuszelte wieder abgebaut sind“, sagt Engler. Die letzte Vorstellung findet am 8. Januar statt, danach bräuchten die Zirkusleute nur noch wenige Tage für den Abbau. Der Stadtverwaltung würden also nicht Unmengen an Einnahmen aus Parkgebühren entgehen, meint der Stadtrat.

Ihm ist die Erhebung der Parkgebühren auf der Kuppelnau von Anfang an ein Dorn im Auge, am liebsten würde er sie ganz abschaffen. Sie wurden nach einigen Verzögerungen zum 15. Mai eingeführt. Vier Euro müssen Autofahrer seitdem im Bechtergarten und auf dem Scheffelplatz pro Tag bezahlen. Egal, ob sie nur zehn Minuten dort stehen oder den ganzen Tag. Die Monatskarte kostet 48 Euro. Für Mitarbeiter und Gäste der Wirtshäuser und Restaurants ist es besonders ärgerlich, dass sie acht Euro zahlen müssen, wenn sie erst nach Mitternacht wieder wegfahren.

Nur beliebt bei Unternehmen ringsum

Seitdem herrscht auf den beiden Parkplätzen in der Ravensburger Nordstadt häufig gähnende Leere, sieht man von einigen EBZ- und Vetter-Mitarbeitern ab, die dort wegen der großen Nähe zu ihren Unternehmen parken. Nur zur Zeit der Oberschwabenschau im Oktober, als der kostenlose Oberschwabenhallenparkplatz komplett gesperrt war für Autofahrer, stellten dort notgedrungen viele Berufspendler ihre Autos ab.

Was Engler auch auf die Palme bringt: Die Stadtverwaltung rechnet nur mit jährlichen Einnahmen in Höhe von 35.000 Euro. Allein das Auf- und Abbauen der Baumbalken zur Abtrennung der Parkflächen während des Rutenfests kostet aber schon 15.000 Euro.

Einfahrt soll verbreitert werden

Immerhin in einem Kritikpunkt ist die Stadtspitze dem CDU-Politiker aber bereits entgegengekommen: Die viel zu enge Einfahrt am Bechtergarten. In die man mit einem etwas größeren Gefährt, etwa einem Handwerkerauto, nicht hereinkommt, ohne mehrfach hin- und herzurangieren, soll verbreitert werden.