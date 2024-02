Der CDU Ortsverband Ravensburg hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Kernstadt bestimmt und die wichtigsten Themen für die bevorstehende Kommunalwahl dargelegt.

Gleich zu Beginn der Versammlung stellte der CDU-Ortsvorsitzende Christoph Lüdtke fest, dass es gelungen sei, für die Kernstadt eine ausgewogene Liste aus jungen aber auch kommunalpolitisch erfahrenen Kandidaten zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel müsse es sein, als CDU in der nächsten Legislaturperiode wieder die stärkste Fraktion im Stadtrat stellen zu können. Er gab an, die Marke von derzeit zehn Mandaten deutlich ausbauen zu wollen.

Das sind die Kandidaten

Unter der Wahlleitung des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Christoph Sitta wurden folgende Kandidaten nominiert: Platz 1: Fraktionsvorsitzende Antje Rommelspacher, Platz 2: Landtagsabgeordneter August Schuler, Platz 3: Bettina Wolf, Platz 4: Frieder Wurm, Platz 5: Kerstin Schmid, Platz 6: Rolf Engler, Platz 7: Alina Nußbaum, Platz 8: Rudolf Hämmerle, Platz 9: Anna Klaus, Platz 10: Christoph Lüdtke, Platz 11: Christina Comanescu, Platz 12: Claudius Kurtz, Platz 13: Alexander Jäger, Platz 14: Dr. Manfred Schöner, Platz 15: Tobias Weiß, Platz 16: Lukas Eggert, Platz 17: Dr. Florian Kugler, Platz 18: Simon Weißenbach, Platz 19: Peter Frey, Platz 20: Vitus Leibfarth, Platz 21: Hamza Sasa, Platz 22: Christoph Haller, Platz 23: Benedikt Braun, Platz 24: Ulf Gloede, Platz 25:Torsten Stefan, Platz 26: Sascha Bühner. Ersatzplatz 27: Gabriel Frittrang.

Die Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat, Antje Rommelspacher, gab Einblick in künftige Vorhaben: Für die CDU sei eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung der Stadt die Grundlage für alle anderen Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben. „Nur das Geld, das wir als Stadt einnehmen, können wir auch wieder investieren“, so Rommelspacher laut Pressemitteilung. Als große Aufgaben nannte sie die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen und die Organisation des ÖPNV. Wie in der Vergangenheit werde sich die CDU im Gemeinderat auch in Zukunft für die Handelsstadt einsetzen, sich für neue Wohn- und Gewerbegebiete genauso stark machen wie für eine lebenswerte Stadt mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen.

Schuler sieht jüngeres Wahlalter als Chance

Der Landtagsabgeordnete August Schuler unterstrich die Bedeutung der Beteiligung der Bürger und verwies in diesem Zusammenhang auf die Absenkung des Wahlalters bei den Kommunalwahlen: „Das Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren ist eine große Chance.“