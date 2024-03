CDU Eschach nominiert Kandidaten zur Kommunalwahl 2024

Kreistag, Gemeinderat, Ortschaftsrat - insgesamt 97 Listenplätze hat die CDU in Ravensburg mit Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 zu besetzen. Diese Herausforderung wurde nun gemeistert und mit der Nominierungsversammlung im CDU-Ortsverband Eschach komplettiert. Laut Pressemitteilung der CUD zeigte sich der örtliche Vorsitzende Glenn Fugel zusammen mit seinem Vorstand hoch erfreut, ein starkes Kandidatenteam präsentieren zu können.

Neben aktiven, nochmals kandidierenden Ortschaftsräten sind etliche neue Gesichter vertreten, die ihre Ideen einbringen wollen. Für den Ortschaftsrat Eschach wurden im Teilort Weißenau nominiert: Jörg Stadler, Bettina Weber, Glenn Fugel, Monika Schäfer, Bernhard Rückgauer, Markus Brunner, Ralf Pohl und Herbert Halder. Für den Teilort Obereschach kandidieren Peter Schlegel, Berthold Biegger, Winfried Leiprecht, Christoph Sitta, Tobias Engelberger, Marta Junker und Martin Schütterle sowie für den Teilort Gornhofen Dieter Weishaupt.

Als Versammlungsleiter begrüßte Christian Natterer, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Ravensburg, neben dem Bundestagsabgeordneten Axel Müller auch die CDU-Fraktionschefin Antje Rommelspacher im Sportheim des TSV Eschach. In seinem Impuls ging Müller auf zahlreiche Themenfelder der Bundespolitik ein und zeigte am Beispiel der sich verzögernden Krankenhausreform im Bund die unmittelbaren Auswirkungen auf die Oberschwabenklinik und damit die Kommunalpolitik im Landkreis auf. Antje Rommelspacher sprach den Ortschaften die entscheidende Bedeutung bei der Entwicklung von Wohnraum zu. „Dabei ist es uns wichtig, dass Infrastruktur wie Schulen und Kindergartenplätze in den Ortschaften mitwachsen“, so Rommelspacher. Darüber hinaus betonte sie laut Pressemitteilung die gemeinsame politische Kraft aus Ortschafts- und Stadträten der CDU, die Souveränität Eschachs bewahren zu wollen. Dazu gehöre neben dem Erhalt der Ortsbauhöfe auch eine dezentrale, bürgernahe Verwaltung, für die sich die CDU einsetze.

Mit ihrer Kandidatur würden die Bewerber ein deutliches Votum an die Stadt für den Erhalt der Ortschaften mit ihren Ortschaftsräten und der unechten Teilortwahl geben. Für den Gemeinderat Ravensburg wurden aus Eschach vornominiert: Christoph Sitta, Winfried Leiprecht, Markus Brunner, Bernhard Rückgauer, Bettina Weber, Glenn Fugel, Jörg Stadler und Monika Schäfer.