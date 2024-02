Wie viele Busunternehmen es künftig in und um Ravensburg noch geben wird, hängt unter anderem von einer neuen Weichenstellung im Stadtbusverkehr ab. Dieses Bild zeichnet der Vertreter des Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen und selbst Busunternehmer aus Waldburg, Bernd Grabherr. Am Montag entscheidet der Gemeinderat in Ravensburg darüber, ob die Stadt den Busverkehr künftig selbst organisieren und die gewünschten Leistungen ausschreiben soll. Darin sieht Grabherr wenige Chancen und viele Risiken für die regionalen Omnibus-Firmen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung kann künftig ein attraktives Angebot an Busverbindungen nur gewährleistet werden, wenn man dabei nicht von Anfang an auf die Wirtschaftlichkeit schaut. Neue Angebote lohnen sich oft nicht (siehe Bestellbus Mobi). Um mehr Menschen zum Busfahren zu bringen und so die Verkehrswende zu schaffen, muss das Angebot so gut sein, dass es die Fahrt mit dem Auto schlägt. Das will die Stadt schaffen, indem sie das Angebot zusammen mit Nachbarkommunen im Schussental ab 2027 selbst bestimmt, zu einem relevanten Teil durch kommunale Busunternehmen erbringt und den Rest ausschreibt - das Angebot wird subventioniert, wo es sich nicht selbst trägt.

Wie es bisher war:

Grabherr holt bei der Erklärung, warum das für Busunternehmen eine Veränderung bedeutet, aus. Ursprünglich haben sich Unternehmen um Linien beworben, wie Grabherr erklärt. Das Regierungspräsidium habe das Exklusivrecht für eine gewisse Strecke anhand verbindlicher Leistungs- und Qualitätszusagen vergeben - und der Busunternehmer habe dann die Fahrpreise gestalten können, habe Rechte und Pflichten auf dieser Strecke übernommen. Doch:

Das Geschäftsmodell geht schon jetzt nicht mehr so richtig auf, weil der Unternehmer seine Tarife nicht mehr frei bestimmen kann, sagt Grabherr.

Im Gebiet der Gesellschaft Stadtbus Ravensburg-Weingarten säßen schon jetzt die Städte mit am Tisch und die Preise würden politisch gemacht.

Wie es künftig sein soll:

Diese Entwicklung soll jetzt noch einen Schritt weitergehen. Statt einer GmbH soll der Stadtbus künftig als rein kommunales Verkehrsunternehmen geführt werden. Die Gemeinden Baindt und Baienfurt sollen neben Weingarten und Ravensburg mitgestalten und mitbezahlen. Ob alle Gemeinderäte zustimmen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Grabherr sagt, dass damit eine jahrzehntelange finanzielle Verpflichtung einhergehe: „Das haben die Gemeinden gemerkt und schlucken möglicherweise, jetzt wo ein Preisschild dahintersteht.“ Berg wird sich an dem Konstrukt nicht beteiligen. Denn die Gemeinde ist durch Regiobuslinien R65 und R60 tagsüber unter der Woche im Halbstundentakt an Ravensburg und Weingarten angebunden, wie Bürgermeisterin Manuela Hugger erklärt. Beide Linien organisiert der Landkreis.

Was die neue Struktur kostet:

An Ravensburg blieben zunächst rund 1,23 Millionen Euro hängen. Damit trägt die Stadt Ravensburg 59 Prozent der Kosten, Weingarten übernimmt rund 28 Prozent, Baienfurt und Baindt übernehmen den Rest. Der Landkreis hat einen Zuschuss zugesagt.

Welche Risiken Busunternehmer sehen:

Da eine Ausschreibung stattfinden muss, bekomme den Auftrag, wer den günstigsten Preis hat, erwartet Grabherr. Das stelle eine Gefahr für den Fortbestand von Unternehmen dar. Wer nicht zum Zug komme, müsse wahrscheinlich zumachen. Damit falle dann auch die ganze Infrastruktur weg, die so schnell nicht wieder zu schaffen ist, wenn man sie doch noch mal braucht. Vor allem ausgebildete Mitarbeiter seien dann verloren, aber auch die Betriebshöfe, die für Wartung und Reinigung der Busse nötig sind.

Ob durch Vergabe an den günstigsten Anbieter Beförderungsqualität erreicht wird hält er für fraglich. „Die Praxis zeigt landes- und bundesweit was anderes. Leider machen die Kommunen in weitgehender Praxis meist ein einfache Preisausschreibung. Das kann man auch anders machen, wenn man will.“

Was Busunternehmer grundsätzlich am Konstrukt stört:

Bisher denken Busunternehmer marktorientiert, sagt Grabherr. Sie bemühten sich deshalb, ein gutes Angebot zu machen, damit Fahrgäste kommen und ihren Fahrpreis zahlen. Im neuen Modell sei das nicht mehr nötig: „Wir werden degradiert zum reinen Kilometererbringer“, kritisiert er. Er habe das Gefühl, man sage ihm und seinen Kollegen, ihre Aufgabe sei es nicht mehr, konzeptionell mitzudenken. Das Unternehmertum werde dadurch begrenzt.

Welche Hoffnung Unternehmer hegen:

„Wenn es gut läuft, gestalten die Kommunen die Ausschreibung so, dass sie mit uns regionalen Busunternehmen als bewährten Partner weiterarbeiten können.“ Das kündigten die Verwaltungen so auch an. „Doch Sicherheit gibt es hierfür eben nicht“, so Grabherr.

Er hofft, dass die Kommunen die Firmen mit ihrem unternehmerischen Knowhow in die künftige Planung einbeziehen. Die Kommunen könnten zwar überspitzt sagen, sie wollten den Busverkehr verzehnfachen. „Aber wenn wir als Unternehmen sagen, wir kriegen die Fahrer nicht her, was bringt es dann?“, fragt Grabherr. „Diese Grenze des Machbaren lösen wir auch durch die neue Struktur nicht auf.“