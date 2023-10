Bußgelder wegen Handynutzung am Steuer

Im Rahmen einer landesweiten Verkehrsüberwachungsaktion hat das Polizeipräsidium Ravensburg in der vergangenen Woche einen speziellen Fokus auf das Thema Ablenkung im Straßenverkehr und insbesondere auf die Handynutzung am Steuer gelegt. Nach den Verkehrskontrollen müssen rund 140 Autofahrer mit einem Bußgeld rechnen, weil sie ihr Mobiltelefon verbotenerweise während der Fahrt genutzt haben. Darüber hinaus wurden etwa 220 Verkehrsteilnehmer ohne Sicherheitsgurt gestoppt, in elf Fällen waren Kinder nicht richtig angeschnallt. Auch auf diese Fahrer kommt ein Verwarnungsgeld zu.