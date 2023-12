Der Handwerker, der im Kinosaal 2 des Burgtheaters am Arbeiten ist, legt eine kurze Pause ein. Über sein Gesicht huscht ein Lächeln, als er unvermittelt erzählt: Damals sei er mit seinen Freundinnen immer ganz hinten im Kino gesessen. Welcher Film lief, war wurscht. Grade im Winter sei’s im Kino schön warm gewesen. Und kuschelig. Das Lächeln wird breiter. Großen Anteil an den gemütlichen Kinoabenden hatten die mittlerweile gut 40 Jahre alten weinroten Plüschsitze. Nun werden sie ausgetauscht. Wer will, kann welche ergattern.

„Die letzte Reihe ist schon ganz schön am Ende“, gesteht Gallion Anastassiades, Geschäftsführer des Cineparcs Ravensburg, zu dem neben dem Burgtheater am Marienplatz auch das Frauentorkino gehört. An allerlei Stellen ist der samtartige Stoff eingerissen oder voller Flecken. Auch auf dem Teppichboden sei im Lauf der Jahrzehnte eine Menge Cola oder Bier gelandet, weiß Anastassiades.

Umbau soll bis Weihnachten fertig sein

Darum werden in der eher ruhigen Kinozeit zwischen den Herbst- und Winterferien die 155 alten Kinosessel ausgebaut – um Platz für ihre neuen, blauen Nachfolger zu machen. Die sind nicht nur etwas größer, sondern außerdem mit Getränkehaltern ausgestattet. Damit die Zuschauer künftig mehr Beinfreiheit haben, müssen die Stufen im Kinosaal verlängert werden.

Am Ende wird’s im Kinosaal 2 dann nur noch 120 Sitzplätze geben. Und PVC-Boden, damit sich besser aufwischen lässt, was das Publikum an Popcorn, Sprite oder Bier versehentlich verschüttet. Trotzdem: Den nostalgischen Charme wolle man auf jeden Fall erhalten, verspricht Anastassiades. Die übrigen der insgesamt acht Kinosäle in der Burg waren schon vor gut 20 Jahren saniert und mit neuen Sitzen ausgestattet worden.

Das Geschäftsführer-Duo geht den Umbau im Saal 2 nun an, obschon es die Kinos während der Corona-Pandemie mit zeitweiligem Lockdown nicht leicht hatten. Zwar reichen die durchschnittlich 2500 Besucher pro Woche noch nicht ans Vor-Corona-Niveau heran - damals kamen auch mal 3500 pro Woche.

Die ausgebauten Kinositze stehen in der Tiefgarage bereit: Gallion Anastassiades freut sich, wenn jemand sie haben möchte. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Dieses Jahr hat aber insbesondere „Barbie“ viele Leute ins Kino gelockt. Und so glauben Anastassiades und sein Onkel Axel Burth, Sohn von Kinogründer Willi Burth, daran, dass ihre Branche eine Zukunft hat. Und bleiben „aus Leidenschaft“ bei der Stange, auch wenn sie hart kalkulieren müssen, wie sie sagen.

Streamingdienste keine K.o.-Konkurrenz

Streamingdienste, deren Serien die Leute zu Hause auf dem Sofa gucken, sehen sie nicht als krasse Konkurrenz. Denn: „Netflix macht ja auch Filme fürs Kino - das ist immer noch die beste Werbelokomotive“, ist Anastassiades überzeugt. Außerdem kämen viele Kinder wieder gern ins Kino. Warum? Der 58-Jährige glaubt, das liege am „Eventcharakter“. Ein Kinobesuch sei „ein soziales Erlebnis, bei dem man andere Leute trifft und unterwegs ist“.

Wobei die Unter-30-Jährigen die fleißigsten Kinogänger sind. Und obendrein die einträglichsten: Denn sie nehmen in der Regel Nachos, Popcorn und was zu Trinken mit in den Kinosaal. „Daran ist am Ende fast mehr verdient als am Ticket“, sagt Anastassiades. Ältere Kinosbesucher, so sie denn mal den Weg in den Cineparc finden, würden eher weniger konsumieren. Im Übrigen kämen die Leute meist spontan, ohne vorherige Online-Buchung, ins Kino. Das freut den Betreiber - auch wenn es die Planung der rund 45 Aushilfen, mit denen er das Kino wuppt, nicht eben einfacher mache.

Und was passiert mit den alten, ausrangierten Kinosesseln? Die können sich Liebhaber für 30 Euro das Stück abholen kommen. Einige sind bereits weg. Sie stehen jetzt etwa im Foyer einer Medienagentur oder bei einem Fußballfan, der gern mal mit Kumpels Spiele guckt. Es sind aber noch welche zu haben. Wer einen möchte, muss sich sputen und schickt einfach eine Mail an [email protected].

