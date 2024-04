Bund und Land investieren ins Straßennetz im Kreis Ravensburg

Für den Erhalt des Bundes- und Landesstraßennetzes investiert das Land Baden-Württemberg 2024 in laufende sowie neue Erhaltungsmaßnahmen. Davon profitiert auch der Wahlkreis Ravensburg, wie aus einer Pressemitteilung der Abgeordneten Manne Lucha (Grüne) und August Schuler (CDU) hervorgeht.

Sichere und gut erhaltene Straßen und Brücken

„Diese Investitionen stellen sicher, dass wir auch in Zukunft sichere und gut erhaltene Straßen und Brücken haben. Zudem sorgen die Mittel dafür, dass Stützwände, Radwege und Böschungen auch weiterhin in einem guten Zustand sind. Wir freuen uns, dass in unserem Wahlkreis wichtige Verbindungen auf Bundes-und Landesstraßen berücksichtigt sind und damit in eine intakte und zukunftsfähige Straßeninfrastruktur investiert wird“, so die Abgeordneten in ihrer Pressemitteilung.

Demnach profitiere die B30 bei Ravensburg von der Instandsetzung einer Brücke über die Schussen und einen Kanal. Außerdem werde zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Weingarten die Fahrbahndecke auf 3,5 Kilometern Länge erneuert. Auch die B32 zwischen Altshausen und Hangen, kurz vor Boms, erhalte auf 4,7 Kilometern eine neue Fahrbahndecke.

Saniert würden in diesem Jahr aber auch wichtige Landesstraßen im Kreis. Auf der L288 zwischen Horgenzell und Ravensburg und auf der L326 zwischen Kofeld und Waldburg gebe es ebenfalls neue Fahrbahndecken.

Landesweit mehr als 160 Erhaltungsmaßnahmen

Laut Pressemitteilung stellt der Bund in diesem Jahr voraussichtlich rund 221 Millionen Euro für die Erhaltung des Bundesstraßennetzes in Baden-Württemberg zur Verfügung, und das Land investiert voraussichtlich rund 165 Millionen Euro zur Erhaltung des Landesstraßennetzes. Auf dieser Grundlage umfasse das Sanierungsprogramm 2024 landesweit mehr als 160 Erhaltungsmaßnahmen, bei denen vor allem die Erneuerung der Fahrbahndecke im Vordergrund stehe. So seien an Bundesstraßen die Sanierung von knapp 170 Kilometer Fahrbahnen und an Landesstraßen die Sanierung von mehr als 250 Kilometer Fahrbahnen vorgesehen.