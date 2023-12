Ravensburg

Büro-Einbruch in der Schussenstraße

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

In ein Büro in der Schussenstraße ist am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangte der Unbekannteüber ein Fenster im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten und beschädigte einen Rollcontainer.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 15:50 Von: sz