Bürgerforum in Ravensburg zeichnet Stadt, Kirche und Bürger aus

Ravensburg / Lesedauer: 4 min

Die Sanierung des Ravensburger Rathauses zeichnet das Bürgerforum mit „Gold“ aus. (Foto: Archiv )

Das Rathaus in Ravensburg wird mit Gold ausgezeichnet, andere Gebäude auch. Doch es hagelte auch Kritik, was in Ravensburg schief läuft.

Veröffentlicht: 19.11.2023, 18:00 Von: Günter Peitz