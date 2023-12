Mit „Altstadtaspekte 2023/2024“ hat das Bürgerforum (Büfo) eine eindrucksvolle Dokumentation seiner nunmehr fast 50-jährigen ehrenamtlichen Arbeit für die Bewahrung der unverwechselbaren Ravensburger Altstadt und angrenzender Bereiche vorgelegt. Die Jubiläumsausgabe mit einer Vielzahl von Beiträgen bekannter Autorinnen und Autoren bietet spannenden Lesestoff für alle stadthistorisch Interessierten. Im ersten Teil geht es um die Büfo-Geschichte und der aus ihm hervorgegangenen Vereine, der Fördervereine Zehntscheuer, Burghaldentorkel, Eschersteg und Kreuzweg Schwarzwäldle, nicht zu vergessen die Museumsgesellschaft. Im zweiten Teil werden diverse stadthistorische Themen abgehandelt - und das alles reich bebildert und erstmals vielfach farbig.

Kampf für Ausdehnung der Fußgängerzone

Dietmar Hawran wertet in seinem Beitrag nicht nur die erwähnten fünf Büfo-„Kinder“ als Erfolgsgeschichten, sondern auch den Kampf des Bürgerforums für eine altstadtgerechte Gestaltung des Gänsbühl-Einkaufszentrums, das Friedhofskataster, die Baumschutz-Satzung. Nur teilweise, so räumt er ein, hat das Büfo eine Erhaltungssatzung in den gründerzeitlichen Vierteln erreicht und vom Postblock nur das ehemaligen Postgebäude gegenüber dem Bahnhof retten können. Die Fußgängerzonen sind noch nicht so ausgedehnt, wie sich das Bürgerforum schon lange wünscht und wofür es kämpft.

Noch gar nicht, so bedauert der Verfasser, hat sich der Einsatz für einen Stadtpark ausgezahlt. Aber der Tag der offenen Gärten, 2023 erstmals in der Altstadt initiiert, war ein solcher Volltreffer, dass er regelmäßig wiederholt werden soll. Hawran erwähnt auch die „Stiftung Altstadt Ravensburg“, 2017 als weiterer Ableger des Bürgerforums gegründet, um der profanierten Leonhardskapelle wieder zu dem ihr gebührenden stadtgeschichtlichen Rang zu verhelfen. Einst gespendet von Henggi Humpis, ist sie das einzige Gebäude, das auf diesen wichtigen Ravensburger zurückgeht. Hawran muss aber einräumen, dass das Büfo mit diesem Projekt gescheitert ist.

Als junger Beamter Kompetenzen überschritten

Der Beitrag von Peter Eitel, der zu den 20 noch lebenden Gründungsmitgliedern des Bürgerforums gehört und vor 50 Jahren als erster hauptamtlicher Ravensburger Stadtarchivar ein wichtiger Impulsgeber dieser Bürgerititiative war, verdient es allein schon, gelesen zu werden. Eitel setzte sich damals als junger Beamter nach seiner Darstellung in die Nesseln, weil er seine Kompetenzen überschritten hatte, wie ihm im Rathaus unmissverständlich zu verstehen gegeben wurde. Dem damaligen OB Karl Wäschle, seinem obersten Dienstherrn, bescheinigt er allerdings, „in der intensiven Auseinandersetzung mit den Forderungen aus der Bürgerschaft einen Lernprozess durchgemacht“ zu haben, der letztlich der Ravensburger Altstadtsanierung zugute gekommen sei.

Nicht weniger lesenswert ist der Beitrag eines weiteren profilierten Gründungsmitglieds, von Wolfgang „Henne“ Engelberger, über seine „Geburtshilfe“ und seinen 30-jährigen Einsatz für die Zehntscheuer. Dazu gekommen war er wie die Jungfrau zum Kind. „Henne, do muasch du mitmacha!“ verdonnerte ihn Maria Ballarin zur Mitarbeit, Widerspruch zwecklos. Vergnüglich auch, was der „Henne“ in einem weiteren Beitrag über ein alternatives Bürgerfest in der noch keineswegs fertig sanierten Zehntscheuer schreibt. Das Fest war 1982 als Protest gegen die „Heimattage Baden-Württemberg“ veranstaltet worden, die Ravensburg „übergestülpt“ worden waren, ohne die Bürgerschaft einzubeziehen.

Fördervereine Burghaldentorkel und Eschersteg im Blick

Miriam Kresser würdigt in den neuesten Altstadtaspekten die Erfolgsgeschichte 30 Jahre Museumsgesellschaft, Michael Bayha und Ralf Reiter gehen auf den Hauptfriedhof ein. Johann Stroh schildert die Entwicklung des Fördervereins Burghaldentorkel. Die „(fast) unendliche Geschichte voller Irrungen und Wirrungen“ des Fördervereins Eschersteg dokumentiert Volker Petzold. In der Jahreshauptversammlung zeigte er sich zuversichtlich, dass das letztlich auch noch eine Erfolgsgeschichte wird, auch wenn 80 Prozent der Ravensburger dagegen seien den Steg wieder zu installieren.

In einem weiteren Beitrag erweist Petzold Alt-Stadträtin Maria Ballarin die Ehre, ohne die es das Bürgerforum wahrscheinlich gar nicht gäbe. 90 Jahre alt ist sie inzwischen geworden, lebt im Bruderhaus, ist auf den Rollstuhl angewiesen und gesundheitlich angeschlagen, verfolgt aber nach wie vor hellwach die Arbeit im Bürgerforum und seinen fünf Ablegern, nimmt häufig an den öffentlichen Sitzungen des Vorstands und Beirats teil, die ihretwegen meist im Bruderhaus abgehalten werden.

Es geht auch um den Ravensburger Papiermühlenweg

Dass auch die Erfolgsgeschichte des Fördervereins Kreuzweg Schwarzwäldle im neuen Heft, das eher ein Buch ist, seinen Platz hat, geschildert von Ralf Reiter, versteht sich. Ingrid Staudacher geht auf den Ravensburger Papiermühlenweg ein, Dietmar Hawran schildert das Sanieren und Wohnen in der Altstadt unter dem Aspekt der Ökologie und Nachhaltigkeit. Gleich drei Beiträge hat Beate Falk beigesteuert, über die Uhr auf dem Blaserturm, das neue Wohnquartier „Stadttor“ an der Wangener Straße und seine Geschichte und das in der Kirchstraße entdeckte Staufische Stadttor.

Weitere Themen in den neuen Altsadt-Aspekten sind die historische Wassernutzung im Mittleren Schussental (Autor Stefan Kaiser), das Papiermuseum von Toscolano Maderna am Gardasee (Dietmar Hawran), der Bauhof (Bauhütte) von Ravensburg (Andreas Willmy), Kreuzwege in den Kirchen von Ravensburg und Umgebung (Ralf Reiter), die einstige Parkettfabrik Sterkel, Möttelinstraße 38 (Alfred Lutz). Von Lutz stammen auch noch zwei weitere Artikel, über die ehemalige Schlosserei Nachbaur, Schussenstraße 18 und das Gebäude Marktstraße 57.

Am Ende gibt’s noch etwas Humor

Stadtarchivarin Silke Schöttle ist ebenfalls mit einem Beitrag vertreten. Ihr Thema: Plakattafeln und Plakatsäulen in Ravensburg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 200 Jahren Württembergisches Primärkataster widmet sich Rainer Ewald, und am Schluss des Buches amüsiert Joachim Scheible mit Proben seines Humors.