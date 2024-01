Bürger können sich bei Kulturplanung einbringen

Das Kulturamt Ravensburg führt aktuell einen Beteiligungsprozess, die Kulturentwicklungsplanung Ravensburg, durch. Zu einem ersten großen Workshop am Mittwoch, 7. Februar, um 17.30 Uhr sind Partner der Kultur aus den Bereichen Bildung, Soziales, Wirtschaft und Tourismus, aber kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Um zu erfahren, welche Ideen und Anregungen Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ravensburg für die Kultur in Ravensburg und deren Entwicklung haben, werden vom Kulturamt zehn Plätze an Kulturinteressierte vergeben. Interessenten können sich für die Teilnahme an dem Workshop bis Montag, 15. Januar, an die Projektassistentin Helena Juhnovica aus dem Kulturamt unter der Mailadresse [email protected] anmelden.