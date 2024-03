Bülent Ceylan wartet mit neuem Programm auf

Bülent Ceylan lädt mit seinem neuen Programm „Yallah Hopp“ am Mittwoch, 22. Mai, in die Oberschwabenhalle nach Ravensburg ein. Ab 20 Uhr nimmt der Comedian die Gäste mit in die Welt seiner verschiedenen Charaktere.

Bei Bülent Ceylan (Foto: Arno Steinfort) herrscht Aufbruchstimmung. Corona ist besiegt, Prinz Charles endlich König und der Klimawandel kann sich auch schon mal warm anziehen. Oder besser kalt. Keine Panik auf der Titanic, Eisberge gibt's eh keine mehr.

Harald entdeckt die Vorteile künstlicher Intelligenz beim Flirten. Anneliese denkt über die Möglichkeiten nach, sich von ihrem Mann zu trennen. Thor hat Arthrose im Hammer-Arm, deshalb sucht er nun einen Hammer für Linkshänder. Und Hasan droht eine Haftstrafe, denn er plant seine Geschlechtsumwandlung.

