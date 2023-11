Im Gsälzbär Oberhofen findet am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr eine rockig besinnliche Nikolausparty statt. Frontman „Bub“ und seine Bubbles (Foto: Band) performen bekannte Titel der Rock- und Schlagergeschichte im typischen Bubbles-Style - hart aber herzlich mit einem Augenzwinkern. Drei Stunden abtauchen in eine andere Welt, in der es nur eines gibt: das Publikum zu unterhalten, die Begeisterung mit den Leuten zu teilen, alles zu geben um viel dafür zurückzubekommen.