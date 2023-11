Ein Labormobil des VSR-Gewässerschutzes aus Geldern hat im September in Ravensburg Wasserproben von privaten Brunnenbesitzern entgegengenommen. Der Umweltschutzverband arbeitet nach eigenen Worten nicht gewinnorientiert, sondern will Grundwasserbelastungen in den verschiedenen Regionen Deutschlands aufdecken. Man kann also eine Probe des eigenen Brunnenwassers abgeben, und gegen die Übernahme der Kosten bekommt man wichtige Messwerte und Informationen über festgestellte Belastungen.

Laut Harald Gülzow vom VSR-Gewässerschutz haben 20 Personen ihr Brunnenwasser gebracht, um es untersuchen zu lassen. Die Kosten für die Untersuchungen liegen zwischen 20 und 100 Euro, je nachdem, welche Werte gemessen werden sollen.

Grundwasser wieder auffüllen lassen

Interessenten aus Ravensburg wollten zum Beispiel herausfinden, ob sie ihr Brunnenwasser zum Kaffee kochen nutzen können, oder um den Pool für die Kinder zu füllen. Ein Brunnen im eigenen Garten zu installieren sei bis zu einer Tiefe von zehn Metern ohne Genehmigung erlaubt, so Gülzow. Allerdings: Wer Wasser entnehmen möchte, sollte auch dafür sorgen, dass Wasser im eigenen Garten versickern kann. Das sei zum Beispiel einfach mit einer Mulde oder Vertiefung in der Rasenfläche möglich, sodass in der nassen Jahreszeit das Grundwasser auch wieder aufgefüllt wird.

Höchster Wert in Grünkraut gemessen

Bei den untersuchten Proben seien die Nitratbelastungen noch im Rahmen der Grenzwerte geblieben, erklärte Harald Gülzow. In Grünkraut wurde der höchste Wert gemessen (46 mg/l), aber auch dieser Wert liege noch unterhalb des Trinkwassergrenzwertes von 50 mg/l. Säuregrade und Salzgehalte liegen wohl allesamt im grünen Bereich.

In sechs Fällen wurden jedoch höhere Keimzahlen ermittelt, die im Grundwasser nicht vorhanden sein sollten. VSR-Gewässerschutz unterstütze nun die betroffenen Brunnenbesitzer mit Checklisten, damit die Ursache der Belastung festgestellt werden kann. Das Wasser dieser sechs Brunnen sei nicht dazu geeignet, Tiere zu tränken oder Kinder damit oder darin spielen zu lassen. Es sei sinnvoll, das Brunnenwasser alle drei Jahre untersuchen zu lassen, so der Fachmann weiter, da die Belastungen sich ändern können.

Gefahr der Nitratauswaschung

Auch die Nitratbelastung sei ständigen Änderungen unterworfen. So ist zum Beispiel die Gefahr der Nitratauswaschung unter Ackerland höher als unter Grünland. „Das liegt daran, dass die ganzjährige ununterbrochene Begrünung der Fläche eine intensive Durchwurzelung aufweist. Dadurch wird das Nitrat aus dem Dünger weniger ausgewaschen.“ Vor allem von Feldern, die nicht bepflanzt sind, wird viel Nitrat, das nach der Ernte von Getreide oder Mais im Boden zurückbleibt, ausgewaschen und landet so im Grundwasser, erklärte Gülzow.

Im Raum Ravensburg sollten noch mehr Zwischenfrüchte angebaut werden, rät Gülzow.

Diese Fruchtfolge, mit der die ansonsten vegetationslose Zeit überbrückt werden kann, nimmt dann die im Boden verbliebenen Stickstoffe durch ihr Wachstum auf. So stehe der gespeicherte Stickstoff im Frühjahr für den Anbau von Lebensmitteln und Futtermitteln zur Verfügung und lande nicht im Grundwasser.

Termin verpasst?

Brunnenbesitzer, die den Termin am Labormobil verpasst haben, können dem VSR-Gewässerschutz noch bis Ende November eine Wasserprobe mit der Post zusenden. Informationen dazu finden Interessenten unter vsr-gewaesserschutz.de