Nach langer Planung stehen jetzt die Kosten für eine Fußgänger- und Fahrrad-Brücke über die Wangener Straße in Ravensburg fest: Fünf Millionen Euro soll das Bauwerk kosten. Das ist deutlich mehr als ursprünglich geschätzt. Der Gemeinderat wird demnächst entscheiden, ob das Projekt realisiert wird. Die steigende Anzahl an Bewohnern und Besuchern der Ravensburger Oststadt sollen so künftig möglichst schnell und sicher in die Innenstadt und wieder zurückkommen.

Stadt hofft auf hohe Summe an Fördergeld

Die Stahlbrücke führt von der Holbein- zur Veitsburgstraße. Die Querung befindet sich zwischen dem Fahrradgeschäft und der freien Tankstelle in der Wangener Straße. Die Brücke soll 90 Meter lang und rund vier Meter breit sein. Erste Angaben zu den erwarteten Kosten lagen im Frühjahr 2022 noch zwischen zwei und drei Millionen Euro. Bürgermeister Dirk Bastin hatte aber schon im September 2022 gesagt, dass wohl eher mit Kosten zwischen zwei und fünf Millionen zu rechnen sei.

Die nun am oberen Rand dieser Prognose liegenden Kosten für Planung und Bau muss die Stadt aber möglicherweise nicht alleine tragen: Falls Förderanträge bewilligt werden, könnte fast die Hälfte der Kosten darüber gedeckt werden. Optimalerweise ist laut Sitzungsvorlage mit 1,75 Millionen Euro im Jahr 2025 und einer weiteren Million in 2026 zu rechnen.

2027 könnte die Brücke fertig sein

Zum Zeitplan heißt es in einer Sitzungsvorlage der Stadt, dass mit dem Bau voraussichtlich 2025 begonnen und mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet wird.

In den nächsten Jahren werden mehr Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer in der Wangener Straße unterwegs sein. Denn auf dem Rinker-Areal entsteht gerade ein neues Wohnviertel, die sogenannte Lumper Höhe mit 324 Wohnungen. Um den Bewohnern eine gute Anbindung an die Innenstadt zu ermöglichen, ohne die Bundesstraße queren zu müssen, will die Stadt den Steg bauen.

Offen ist noch die Frage, wie Fußgänger und Radfahrer nach der Brücke sicher in die Altstadt hineingeführt werden - das Problem ist dabei die Engstelle Obertor.

Der Sachbeschluss zum Bau der Brücke soll am Mittwoch, 24. Januar, im Technischen Ausschuss und am Montag, 29. Januar, im Gemeinderat gefasst werden.