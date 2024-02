Britische Band Yakul spielt in Ravensburg

Die Band Yakul ist das Gesprächthema in der pulsierenden Szene Londons - nun kommen sie am Samstag, 9. März, erstmals nach Ravensburg. Die vier jungen Musiker aus Brighton performen eine Mixtur aus Soul, Rock, Jazz und Elektronik, heißt es in der Ankündigung von Jazztime. „Von allem nehmen sie das Beste: Emotionen, Energie, Virtuosität und Flow.“ Das Ergebnis sei faszinierend (Foto: Yakul). Das Konzert im Ginn Hotel am Ravensburger Bahnhof beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es unter jazztime-ravensburg.de. Junge Menschen bis Jahrgang 1998 zahlen acht Euro, Mitglieder 16 Euro. Der reguläre Eintrittspreis liegt bei 24 Euro.