Gülcin Bayraktar war sprachlos, als sie von ihrer Ernennung zur deutschen Botschafterin für bürgerschaftliches Engagement erfuhr und auf ihre Arbeit der letzten Jahre zurückblickte. „Man ist immer im Tun, da merkt man das alles gar nicht“, sagt sie. Schon als Jugendliche brachte sie sich für andere ein. Heute gilt die 44-Jährige als Tausendsassa in Ravensburg und freut sich nun über die Wertschätzung ihrer Arbeit. Kritik hört sie auch immer wieder ‐ doch die bringt sie manchmal sogar zum Schmunzeln.

Bürgermeister Blümcke lobt „enormes Engagement“

Ravensburgs Bürgermeister Simon Blümcke sagt über Bayraktars Ernennung zur Ehrenamtsbotschafterin, es handle sich um „eine große Anerkennung für das enorme Engagement von Frau Bayraktar“. Er fügt hinzu, das sei „selbstverständlich auch ein mittelbares Lob der Engagementkultur in und um Ravensburg ‐ hier setzen sich unglaublich viele Menschen für ihre Heimat und Umgebung ein“.

Gülcin Bayraktar hat als Jugendliche angefangen, sich für Bildung und Integration zu engagieren: Als Schülerin am Welfengymnasium gab sie privat Nachhilfe für Kinder mit Migrationsgeschichte. Auch während ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Augsburg sei sie in einem Nachhilfeverein aktiv gewesen.

Von der Nachhilfe in der Freizeit zum Hauptberuf

Später dann hat sie in Ravensburg mit weiteren jungen Menschen, die alle türkische Wurzeln hatten, den Verein Tavir gegründet. Das sollte aber kein Verein nur für Menschen mit türkischen Wurzeln werden, sondern eine Weiterentwicklung eines Migrantenvereins. „Unser Ziel war, etwas für das Zusammenleben in unserer Region zu tun, indem wir die Gesamtgesellschaft in ihrer Vielfalt ansprechen.“

Inzwischen ist Bayraktar nicht nur ehrenamtliche Tavir-Vorsitzende, sondern arbeitet auch hauptamtlich dort. Seit 2015 ist der Verein im Auftrag der Stadtverwaltung Ravensburg Koordinierungs- und Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement im Bundesprogramm „Demokratie leben“, das Projekte zur Demokratieförderung, Gestaltung von gesellschaftlicher Vielfalt und Extremismusprävention fördert.

Mit Drittklässlern spricht sie über Identität und Toleranz

Aus dieser Arbeit weiß auch sie: „Wir haben das Glück, in einer Region zu leben, wo viel Engagement geleistet wird.“ Über die Jahre hätten sich die Angebote immer mehr miteinander verbunden: So gebe es zum Beispiel das Netzwerk gegen Antisemitismus, Netzwerk gegen Antiziganismus oder das Netzwerk Vielfalt im Schussental. „Man tauscht sich aus, bietet nicht alles doppelt und dreifach an, sondern ergänzt sich“, sagt Bayraktar. „Beim Ehrenamt ist es wichtig, dass man die Energie, die man einbringen kann, effektiv einbringt.“

Ihre Ideen sind auch schon über die Region hinaus umgesetzt worden, etwa der Toleranzpass, den der Verein Tavir entwickelt hat. Den erhalten Kinder der dritten Klasse nach einem Workshop. Denn in diesem Alter beginnen Kinder, sich mit ihrer Identität zu beschäftigen, wie Bayraktar erklärt. „Ich versuche das aufzugreifen, mit ihnen über Respekt, Kultur, Toleranz zu sprechen.“ Sie will, dass Schubladen im Kopf gar nicht erst entstehen.

Manchmal hört sie, sie solle in die Türkei gehen

Auch einen Willkommenskurs für Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte hat sie mitentwickelt. „Ich möchte ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie sich von Anfang an einbringen und interessieren können. Damit sie nicht den gleichen Weg gehen wie frühere Gastarbeiter.“ Aber sie vermittle auch Menschen in Deutschland, wie sie mit Flüchtlingen und Menschen aus anderen Ländern und Kulturen umgehen können. „Denn Integration kann nicht einseitig gelingen“, ist sie überzeugt.

Bayraktars Engagement kommt nicht durchweg gut an. Manchmal höre sie, sie solle in die Türkei gehen. „Ich mit meinen türkischen Wurzeln dürfe hier nicht über die demokratischen Grundwerte mitentscheiden.“ Solche Äußerungen brächten sie manchmal aber sogar zum Schmunzeln. „Ich bin auf dem richtigen Weg, wenn es solche Kritiker stört, dass ich mich hier für demokratische Werte einsetze.“

Für sie bringt Auszeichnung politischen Auftrag mit sich

Bayraktar ist vom Wahlkreisbüro der Grünen-Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger aus Ravensburg als Botschafterin für bürgerschaftliches Engagement vorgeschlagen und schließlich aus einer Vielzahl Nominierter vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement ausgewählt worden.

Die Auszeichnung enthält für sie auch einen politischen Auftrag. „Unsere Demokratie braucht eine starke Zivilgesellschaft. Wir dürfen nicht in einer Erwartungshaltung verharren. Wir sind alle Teil der Demokratie, es ist unsere Pflicht, uns für Verständigung und Zusammenhalt einzusetzen.“ Sie wolle vor allem Jugendlichen mitgeben, dass sie sich durch Engagement weiterentwickeln und gemeinsam etwas gestalten können.